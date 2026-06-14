به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این همایش با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ارتقای آگاهی‌های عمومی و تقویت مشارکت‌های مردمی در صیانت از منابع طبیعی برگزار و شرکت‌کنندگان مسیر حدفاصل پارک امام خمینی (ره) تا بازار بزرگ مرزی ماکو را به صورت پیاده طی کردند.

در این همایش، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان، به تشریح اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان در حوزه محیط زیست پرداخته و بر اهمیت حفاظت از سرمایه‌های طبیعی منطقه و نقش مشارکت مردمی در تحقق توسعه پایدار تأکید کردند.

در ادامه، از انجمن‌های مردم‌نهاد، حامیان محیط زیست و فعالان این حوزه به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزنده آنان در زمینه حفاظت از محیط زیست تجلیل به عمل آمد.

همچنین، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست، از اقدامات سازمان منطقه آزاد ماکو در حوزه محیط زیست قدردانی کرده و با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند زیست‌محیطی منطقه از جمله تالاب‌های بین‌المللی، تنوع زیستی کم‌نظیر و قابلیت‌های گردشگری طبیعی، بر ضرورت حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند تأکید نمودند.وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت پسماند و مشارکت‌های مردمی در حل چالش‌های زیست‌محیطی، از شهروندان خواست با عضویت در گروه حامیان محیط زیست منطقه آزاد ماکو، در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و حفاظتی این حوزه مشارکت فعال داشته باشند.

همزمان با برگزاری این همایش، غرفه محیط زیست سازمان منطقه آزاد ماکو با هدف آموزش و فرهنگ‌سازی برپا شد. در این غرفه ضمن توزیع بروشورها و اقلام آموزشی، آموزش‌های زیست‌محیطی به شهروندان ارائه و با برگزاری مسابقات ویژه کودکان و دانش‌آموزان، هدایایی به شرکت‌کنندگان اهدا گردید.

در پایان این برنامه، مراسم قرعه‌کشی میان شرکت‌کنندگان برگزار شد و جوایز نفیسی از جمله گوشی تلفن همراه، دوچرخه، جاروبرقی، لوازم خانگی و سایر هدایای ارزشمند به برندگان اهدا شد.

این همایش با استقبال گسترده شهروندان برگزار و بار دیگر نقش مؤثر سازمان منطقه آزاد ماکو در توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست، جلب مشارکت‌های مردمی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی منطقه را به نمایش گذاشت.

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