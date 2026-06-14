افتخاری دیگر برای منطقه آزاد ماکو؛ بهزاد بشتایم به کادر فنی تیم ملی فوتبال راه یافت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این انتصاب حاصل سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، دانش فنی و تجربه ارزشمند وی در عرصه فوتبال کشور است.

بشتایم طی سال‌های گذشته با حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف فوتبال، نقش مهمی در پرورش استعدادها و توسعه این رشته ورزشی ایفا کرده و اکنون با حضور در کادر فنی تیم ملی، مسئولیتی مهم در سطح ملی بر عهده گرفته است.

انتظار می‌رود حضور این مربی توانمند در جایگاه جدید، علاوه بر کمک به موفقیت‌های فوتبال کشور، زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های ورزشی منطقه آزاد ماکو و ایجاد انگیزه مضاعف در میان جوانان و ورزشکاران منطقه باشد

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