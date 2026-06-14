خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتخاری دیگر برای منطقه آزاد ماکو؛ بهزاد بشتایم به کادر فنی تیم ملی فوتبال راه یافت

افتخاری دیگر برای منطقه آزاد ماکو؛ بهزاد بشتایم به کادر فنی تیم ملی فوتبال راه یافت
کد خبر : 1798834
لینک کوتاه کپی شد.

بهزاد بشتایم، از همکاران سازمان منطقه آزاد ماکو و از مربیان باسابقه و خوش‌فکر فوتبال ایران، به عنوان مربی تیم ملی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این انتصاب حاصل سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، دانش فنی و تجربه ارزشمند وی در عرصه فوتبال کشور است.
بشتایم طی سال‌های گذشته با حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف فوتبال، نقش مهمی در پرورش استعدادها و توسعه این رشته ورزشی ایفا کرده و اکنون با حضور در کادر فنی تیم ملی، مسئولیتی مهم در سطح ملی بر عهده گرفته است.
انتظار می‌رود حضور این مربی توانمند در جایگاه جدید، علاوه بر کمک به موفقیت‌های فوتبال کشور، زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های ورزشی منطقه آزاد ماکو و ایجاد انگیزه مضاعف در میان جوانان و ورزشکاران منطقه باشد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی