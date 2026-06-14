معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مطرح کرد:
مناطق آزاد میتوانند به دروازه راهبردی ارتباط ایران با اتحادیههای اقتصادی جهان تبدیل شوند
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تأکید بر نقش مناطق آزاد در توسعه تجارت خارجی کشور، گفت: ظرفیتهای موجود در این مناطق میتواند زمینهساز تبدیل ایران به بازیگری مؤثر در شبکههای منطقهای و بینالمللی تجارت و حملونقل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، اسفندیار شاهمنصوری در جریان برگزاری اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی در بهرهگیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملّی» با اشاره به موقعیت ممتاز استان گیلان اظهار کرد: این استان به واسطه دسترسی به دریای خزر و ارتباط با کشورهای همسایه شمالی، از ظرفیتهای کمنظیری برای ایفای نقش در توسعه مبادلات تجاری و تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برخوردار است.
وی با بیان اینکه ارتقای کارایی کریدورهای تجاری کشور نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی است، افزود: تسهیل فرآیندهای اداری، حذف مقررات دستوپاگیر و تکمیل زیرساختهای حملونقل و لجستیکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند زمینه رونق مسیرهای تجاری و ترانزیتی کشور را فراهم کند.
شاهمنصوری همچنین همکاری و همافزایی میان مناطق آزاد را یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: انعقاد تفاهمنامههای مشترک و استفاده از ظرفیتهای مکمل مناطق آزاد، علاوه بر افزایش تعاملات اقتصادی، میتواند به ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری و توسعه تجارت در سطح ملی منجر شود.
وی با اشاره به شرایط کنونی و ضرورت تنوعبخشی به مسیرهای تأمین و جابهجایی کالا خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای مناطق آزاد شمال کشور و فعالسازی هرچه بیشتر بنادر و کریدورهای تجاری، میتواند نقش مهمی در پایداری زنجیرههای تأمین و تداوم مبادلات اقتصادی کشور ایفا کند.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در پایان بر ضرورت فعالسازی همزمان ظرفیتهای حملونقلی و ترانزیتی شمال و جنوب کشور تأکید کرد و گفت: استفاده هدفمند از مزیتهای منطقهای، یکی از مهمترین راهکارهای تقویت اقتصاد ملی و افزایش تابآوری در برابر چالشهای پیشرو خواهد بود.