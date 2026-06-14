همزمان با اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی در بهرهگیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی» صورت گرفت؛
آغاز فصل تازه همکاریهای راهبردی میان مناطق آزاد انزلی و اروند
همزمان با برگزاری اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی در بهرهگیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی»، سازمانهای منطقه آزاد انزلی و اروند با هدف گسترش همکاریهای مشترک در حوزههای اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و لجستیکی، تفاهمنامه همکاری مشترکی منعقد کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای مکمل دو منطقه آزاد، توسعه تعاملات اقتصادی و تقویت نقش مناطق آزاد در زنجیرههای تأمین و کریدورهای تجاری کشور در حضور اسفندیار شاه منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به امضای مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مصطفی خانزادی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند رسید.
بر اساس این سند همکاری، دو طرف در زمینه توسعه مبادلات تجاری، افزایش همکاریهای لجستیکی و ترانزیتی، تسهیل سرمایهگذاری، ایجاد بسترهای مناسب برای حضور فعالان اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در مسیرهای تجاری شمال و جنوب کشور همکاریهای خود را گسترش خواهند داد.
همچنین استفاده از فناوریهای نوین، توسعه اقتصاد دیجیتال و تجارت هوشمند، حمایت از کسبوکارهای نوآور، برگزاری رویدادها و نمایشگاههای مشترک و تبادل تجربیات مدیریتی و تخصصی از دیگر محورهای پیشبینی شده در این تفاهمنامه است.
با توجه به موقعیت راهبردی منطقه آزاد انزلی در شمال کشور و منطقه آزاد اروند در جنوب، این همکاری میتواند زمینهساز ایجاد پیوندی مؤثر میان ظرفیتهای دو منطقه و تقویت نقش آنها در توسعه کریدورهای بینالمللی، افزایش حجم تجارت و ارتقای جایگاه ایران در مبادلات منطقهای و فرامنطقهای باشد.
تفاهمنامه همکاری میان دو سازمان همچنین بر همافزایی ظرفیتهای بخش خصوصی، توسعه زیرساختهای تجاری و ایجاد سازوکارهای مشترک برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی تأکید دارد و میتواند الگوی مناسبی برای گسترش همکاریهای بین مناطق آزاد کشور در راستای تحقق اهداف اقتصاد دریامحور و توسعه تجارت خارجی باشد.