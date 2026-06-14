رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی تأکید کرد؛
میزبانی منطقه آزاد انزلی از اجلاس اتاقهای بازرگانی، نشانه تداوم پویایی اقتصاد کشور است
سعید رحمت زاده، رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی در بهرهگیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی» در منطقه آزاد انزلی حامل پیام روشنی برای فعالان اقتصادی است، گفت: این رویداد نشان میدهد که حتی در شرایط حساس کنونی نیز توسعه اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی همچنان در اولویت نظام حکمرانی کشور قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نماینده مردم صومعهسرا و معین بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت برگزاری این اجلاس در منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: گردهم آمدن نمایندگان اتاقهای بازرگانی، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی، بیانگر آن است که اقتصاد کشور با اتکا به ظرفیتهای داخلی و بخش خصوصی مسیر خود را با قدرت ادامه میدهد.
وی با تأکید بر اینکه مردمیسازی اقتصاد از مهمترین سیاستهای کلان کشور است، افزود: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه هفتم پیشرفت و رویکردهای اقتصادی دولت همگی بر افزایش نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه تأکید دارند و اتاقهای بازرگانی میتوانند به عنوان حلقه اتصال میان دولت و فعالان اقتصادی، نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کنند.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس ادامه داد: برگزاری این اجلاس در منطقه آزاد انزلی، علاوه بر معرفی ظرفیتهای این منطقه، بیانگر جایگاه مناطق آزاد به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و بستری برای تعامل میان بخش خصوصی، دولت و نهادهای تصمیمگیر است.
رحمتزاده با اشاره به ضرورت تنوعبخشی به مسیرهای تجاری کشور تصریح کرد: در سالهای گذشته بخش عمده تجارت خارجی ایران از مسیرهای جنوبی انجام شده، اما شرایط امروز ایجاب میکند که ظرفیتهای شمال کشور، بهویژه منطقه آزاد انزلی، بنادر خزر و کریدور شمال ـ جنوب بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا تابآوری اقتصادی کشور افزایش یابد.
وی نقش اتاقهای بازرگانی را در شناسایی مزیتهای منطقهای بسیار مهم دانست و گفت: این نهادها با شناخت دقیق ظرفیتهای اقتصادی استانها و ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی، میتوانند فرصتهای سرمایهگذاری را به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی کرده و زمینه توسعه تجارت و صادرات را فراهم کنند.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی همچنین بر نقش اتاقهای بازرگانی در گسترش روابط بینالمللی اقتصادی تأکید کرد و افزود: برگزاری نمایشگاهها، اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری، ارائه مشاورههای تخصصی و معرفی بازارهای هدف از جمله اقداماتی است که میتواند به توسعه همکاریهای اقتصادی ایران با سایر کشورها منجر شود.
وی یکی دیگر از مأموریتهای مهم اتاقهای بازرگانی را انتقال مطالبات بخش خصوصی به ارکان حاکمیت عنوان کرد و گفت: این نهادها به عنوان پارلمان بخش خصوصی، نقش مؤثری در انعکاس مشکلات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی به مجلس، دولت و سایر دستگاههای تصمیمگیر دارند.
رحمتزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای بندر کاسپین اظهار داشت: این بندر به دلیل موقعیت راهبردی خود میتواند یکی از حلقههای اصلی کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب باشد، اما برای دستیابی به این جایگاه، رفع برخی موانع زیرساختی و اجرایی ضروری است.
وی توسعه اسکلهها، افزایش ظرفیت پهلوگیری کشتیها، تقویت ناوگان دریایی بهویژه شناورهای رو-رو و تکمیل زیرساختهای بندری را از مهمترین نیازهای این مجموعه برشمرد و افزود: در کنار توسعه فیزیکی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، شناسایی بازارهای هدف و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و صادرات نیز از الزامات بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای بندر کاسپین است.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و مناطق آزاد، مسیر مردمیسازی اقتصاد، افزایش سهم بخش خصوصی و توسعه تجارت خارجی کشور با شتاب بیشتری دنبال شود.