در جریان اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی در بهرهگیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی» برگزار شد؛
بررسی راهکارهای توسعه مسیرهای تجاری شمال کشور با محوریت منطقه آزاد انزلی
پنل تخصصی «الزامات توسعه مسیرهای جایگزین تجارت خارجی در شمال کشور با محوریت نقش منطقه آزاد انزلی در تقویت کریدور شمال ـ جنوب» با حضور مدیران ملی، استانی و فعالان حوزه تجارت، حملونقل و لجستیک برگزار شد و شرکتکنندگان به بررسی راهکارهای توسعه زیرساختهای ترانزیتی و افزایش نقش شمال کشور در تجارت بینالمللی پرداختند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این پنل تخصصی با دبیری مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در ادامه برنامههای اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی در بهرهگیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی» برگزار شد.
در این نشست، اسفندیار شاهمنصوری معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، مصطفی خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، تیمور پورحیدری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، حسین یونسی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان، هادی قنبری، رئیس گروه مطالعات راه آهن ایران، کامبیز جهانبانی مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر، فرجالله معماری و مصطفی اقدم روسای اتاقهای بازرگانی سمنان و گرگان و محمدعلی امامی مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره توسعه مسیرهای جایگزین تجارت خارجی، تقویت زیرساختهای لجستیکی و افزایش سهم کریدور شمال ـ جنوب در مبادلات منطقهای ارائه کردند.
شرکتکنندگان در این پنل با تأکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریای خزر، بنادر شمالی و مناطق آزاد، توسعه حملونقل ترکیبی، تکمیل زیرساختهای ریلی و بندری، تسهیل فرآیندهای گمرکی، تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و حمایت از حضور بخش خصوصی را از مهمترین الزامات ارتقای جایگاه ایران در شبکههای ترانزیتی منطقه برشمردند.
همچنین نقش منطقه آزاد انزلی به عنوان نخستین منطقه آزاد شمال کشور که از تمامی مودهای حملونقل شامل دریایی، ریلی، جادهای و هوایی برخوردار است، به عنوان یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی جمهوری اسلامی ایران در توسعه تجارت با کشورهای حوزه اوراسیا، آسیای میانه و شرق آسیا مورد تأکید قرار گرفت.
در پایان این نشست، بر ضرورت تدوین راهکارهای عملیاتی، افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول و استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود برای تنوعبخشی به مسیرهای تجارت خارجی و تقویت تابآوری اقتصادی کشور تأکید شد.