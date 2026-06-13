پاسخگویی مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش در سامانه تلفنی 124

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ، یکشنبه 24 خرداد، سامان دریکوند، مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح، روی شماره تلفن 124 پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های کیشوندان و گردشگران خواهد بود.