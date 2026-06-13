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پاسخگویی مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش در سامانه تلفنی 124

پاسخگویی مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش در سامانه تلفنی 124
کد خبر : 1798443
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در یکشنبه‌های پاسخگویی، مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش، فردا یکشنبه 24 خرداد ۱۴۰۵ شنونده و پاسخگوی پرسش‌ها، انتقادات و شکایات کیشوندان و گردشگران در سامانه تلفنی 124 خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ، یکشنبه 24 خرداد، سامان دریکوند، مدیر بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح، روی شماره تلفن 124 پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های کیشوندان و گردشگران خواهد بود.

کیشوندان و گردشگران می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده، از طریق تماس با سامانه ۱۲۴، مسائل و موضوعات خود را به‌صورت مستقیم با مدیر بازرسی،نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش در میان بگذارند.

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