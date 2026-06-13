برگزاری مراسم پاسداشت شهدای اقتدار و اتحاد ملی در کیش
همزمان با نخستین سالگرد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مراسم پاسداشت شهدای اقتدار و اتحاد ملی، شنبه ۲۳ خردادماه در میدان ساحل جزیره کیش برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از ساعت ۲۱:۳۰ روز شنبه ۲۳ خرداد در میدان ساحل جزیره کیش برپا خواهد شد.
در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین علیرضا بینیاز، امامجمعه کیش، به ایراد سخنرانی میپردازد و حاج سعید یزدانی با مدیحهسرایی و نوای خود، فضای معنوی مراسم را همراهی خواهد کرد.
برگزاری این آیین، گامی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت آرمانهای گرانقدری است که ضامن امنیت و اقتدار پایدار کشور محسوب میشود.