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برگزاری مراسم پاسداشت شهدای اقتدار و اتحاد ملی در کیش

برگزاری مراسم پاسداشت شهدای اقتدار و اتحاد ملی در کیش
کد خبر : 1798442
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همزمان با نخستین سالگرد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مراسم پاسداشت شهدای اقتدار و اتحاد ملی، شنبه ۲۳ خردادماه در میدان ساحل جزیره کیش برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از ساعت ۲۱:۳۰ روز شنبه ۲۳ خرداد در میدان ساحل جزیره کیش برپا خواهد شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، امام‌جمعه کیش، به ایراد سخنرانی می‌پردازد و حاج سعید یزدانی با مدیحه‌سرایی و نوای خود، فضای معنوی مراسم را همراهی خواهد کرد.

برگزاری این آیین، گامی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت آرمان‌های گران‌قدری است که ضامن امنیت و اقتدار پایدار کشور محسوب می‌شود.

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