جابهجایی بیش از ۱۶۰۰ دستگاه خودرو در مسیر دریایی کیش طی هفته گذشته
ناوگان دریایی کیش در هفته گذشته با انجام ۱۱۵ سفر توسط شناورهای لندینگکرافت، موفق به جابهجایی یکهزار و ۶۹۶ دستگاه خودروی سواری بین جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، طی هفته گذشته، در مجموع ۱۰ هزار و ۶۹۵ مسافر از طریق شناورهای مسافری و لندینگکرافت در مسیر دریایی جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب تردد کردهاند که از این تعداد، ۵ هزار و ۱۸۲ نفر مسافر ورودی و ۵ هزار و ۵۱۳ نفر مسافر خروجی بودهاند.
در این بازه زمانی، ۱۱۵ سفر لندینگکرافت انجام شد که طی آن یکهزار و ۶۹۶ دستگاه خودرو شامل ۷۷۵ خودرو وارد و ۹۲۱ خودرو از کیش خارج شدند. همچنین در همین مدت، ۲ هزار و ۳۲۵ سرنشین خودرو در مسیر ورودی و ۲ هزار و ۷۶۳ سرنشین در مسیر خروجی توسط همین شناورها منتقل شدند.
در بخش شناورهای مسافری تندرو نیز ۱۲۰ سفر دریایی انجام شد که طی آن ۵ هزار و ۶۰۷ مسافر جابهجا شدند که شامل ۲ هزار و ۸۵۷ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۷۵۰ مسافر خروجی است.