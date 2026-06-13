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در حاشیه اجلاس «نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد ملی» انجام شد؛

بازدید اعضای اجلاس نقش آفرینی اتاق‌های بازرگانی کشور از بندر کاسپین

بازدید اعضای اجلاس نقش آفرینی اتاق‌های بازرگانی کشور از بندر کاسپین
کد خبر : 1798274
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اعضای اجلاس «نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد ملی» با حضور در مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و توانمندی‌های این بندر راهبردی در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت و تجارت بین‌المللی قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در حاشیه برگزاری اجلاس «نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد ملی»، جمعی از مدیران ملی، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و اعضای هیئت‌های شرکت‌کننده با حضور در مجتمع بندری کاسپین از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند.

در جریان این بازدید، حاضران با آخرین ظرفیت‌های عملیاتی بندر کاسپین، زیرساخت‌های ایجاد شده در حوزه تخلیه و بارگیری کالا، امکانات لجستیکی، اتصال به شبکه ریلی سراسری، ظرفیت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و نقش این بندر در توسعه کریدورهای بین‌المللی به ویژه کریدور شمال ـ جنوب آشنا شدند.

مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ضمن تشریح برنامه‌های توسعه‌ای در دست اجرا، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای ارتقای زیرساخت‌های بندری، افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی و تسهیل فرآیندهای تجارت و سرمایه‌گذاری ارائه کردند و به سؤالات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و اعضای هیئت‌های حاضر پاسخ دادند.

شرکت‌کنندگان در این بازدید با تأکید بر جایگاه راهبردی مجتمع بندری کاسپین، توسعه این مجموعه را یکی از مؤلفه‌های مهم افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای و گسترش مبادلات تجاری با کشورهای حوزه اوراسیا و آسیای میانه ارزیابی کردند.

بازدید از مجتمع بندری کاسپین در ادامه برنامه‌های جانبی اجلاس «نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد ملی» برگزار شد؛ رویدادی که با هدف معرفی ظرفیت‌های شمال کشور، تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و بررسی راهکارهای توسعه مسیرهای جایگزین تجارت خارجی، به میزبانی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شده است.

 

 

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