به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، هادی حق‌شناس در آیین افتتاحیه اجلاس «نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد ملی» که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای دفاع مقدس و فرماندهان شهید، اظهار کرد: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری باید با تکیه بر منافع ملی و همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی، مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کرد.

وی با قدردانی از اتاق بازرگانی گیلان برای برگزاری این رویداد تخصصی افزود: چنین نشست‌هایی بستر مناسبی برای هم‌اندیشی، تبادل تجربه و ارائه راهکارهای اجرایی در راستای رفع موانع تجارت و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم می‌کند.

استاندار گیلان با اشاره به شرایط جدید منطقه‌ای تصریح کرد: بسیاری از فرصت‌های بزرگ اقتصادی در دل بحران‌ها شکل می‌گیرند و امروز نیز می‌توان با نگاهی آینده‌نگر، مسیرهای تجاری کشور را بازتعریف و از ظرفیت‌های مغفول‌مانده شمال ایران به شکل مؤثرتری استفاده کرد.

حق‌شناس یکی از الزامات تحقق این هدف را اصلاح فرآیندهای اداری دانست و گفت: کاهش بروکراسی و تسهیل رویه‌های مرتبط با واردات، صادرات و ترانزیت کالا، علاوه بر افزایش سرعت تجارت، موجب کاهش هزینه‌ها و در نهایت بهره‌مندی بیشتر مصرف‌کنندگان خواهد شد.

وی با اشاره به مزیت‌های حمل‌ونقل ترکیبی در گیلان اظهار داشت: این استان از معدود نقاط کشور است که امکان استفاده همزمان از شبکه‌های حمل‌ونقل دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی را در اختیار دارد و همین ویژگی می‌تواند نقش آن را در زنجیره تجارت ملی و بین‌المللی پررنگ‌تر کند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های بندری در سواحل کاسپین گفت: بندر کاسپین امروز در حوزه حمل کانتینری فعال است و همزمان ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر نیز روند توسعه قابل توجهی را طی کرده که می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای تجارت خارجی ایجاد کند.

وی از پیشرفت پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا نیز به عنوان یکی از حلقه‌های راهبردی کریدور شمال ـ جنوب یاد کرد و افزود: با تکمیل این مسیر، اتصال ریلی ایران به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی تقویت شده و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه ترانزیت و صادرات فراهم خواهد شد.

حق‌شناس با بیان اینکه در سال‌های گذشته تمرکز اصلی بر مسیرهای جنوبی کشور بوده است، خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن رسیده که ظرفیت‌های دریای کاسپین و استان‌های شمالی با نگاهی راهبردی مورد توجه قرار گیرد، چرا که این حوزه می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ملی تبدیل شود.

وی خطاب به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد: نقش‌آفرینی بخش خصوصی در استفاده از این فرصت‌ها بسیار تعیین‌کننده است و دولت در کنار ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، زمینه را برای حضور مؤثر تجار و سرمایه‌گذاران فراهم خواهد کرد.

استاندار گیلان هدف نهایی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجاری را ارتقای رفاه عمومی دانست و گفت: زمانی می‌توان از موفقیت این برنامه‌ها سخن گفت که نتیجه آن کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل تأمین کالا و دسترسی مردم به محصولات با قیمت مناسب‌تر باشد.

حق‌شناس در پایان با اشاره به توسعه ارتباطات هوایی استان اظهار کرد: ازسرگیری پروازهای خارجی فرودگاه رشت و برنامه‌ریزی برای برقراری مسیرهای جدید از جمله به ترکیه و عمان، بخشی از اقدامات انجام‌شده برای تقویت جایگاه گیلان در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است و امید می‌رود نتایج این اجلاس نیز به افزایش حجم تجارت، توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و رونق اقتصادی کشور منجر شود.

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