نائبرئیس اتاق ایران:
رفع موانع لجستیکی، استانهای شمالی را به محور تجارت منطقهای تبدیل میکند
نائبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک در شمال کشور گفت: برطرف کردن چالشهای موجود در بخشهایی همچون حملونقل ریلی، فرآیندهای گمرکی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، زمینه کاهش هزینههای مبادلات و تقویت جایگاه استانهای شمالی به عنوان هاب تجاری کشور را فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، پیام باقری در آیین افتتاحیه اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی در بهرهگیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی» که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده استانهای شمالی در توسعه تجارت داخلی و بینالمللی اظهار کرد: بهرهگیری از فرصتهای جدید اقتصادی مستلزم آن است که زنجیره تجارت از مبدأ تا مقصد به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل کند و تمامی حلقههای آن از کارایی لازم برخوردار باشند.
وی افزود: برای دستیابی به این هدف، تقویت زیرساختهای پشتیبان از جمله هوشمندسازی مراکز لجستیکی، توسعه امکانات نگهداری کالا و بهبود فرآیندهای مرتبط با خدمات و تشریفات تجاری از ضرورتهای اجتنابناپذیر است.
نائبرئیس اتاق ایران با اشاره به نقش کلیدی شبکه ریلی در توسعه تجارت، خاطرنشان کرد: تکمیل و توسعه اتصال ریلی به مسیرهای بینالمللی باید در اولویت برنامههای زیرساختی قرار گیرد، زیرا این بخش نقش مؤثری در تسهیل جابهجایی کالا و کاهش هزینههای حملونقل ایفا میکند.
باقری همچنین از شناسایی شش گلوگاه اصلی در مسیر تجارت استانهای شمالی خبر داد و گفت: وجه مشترک این موانع، افزایش هزینه تمامشده کالاها و کاهش بهرهوری اقتصادی است؛ به گونهای که طولانی شدن فرآیندهای حملونقل و تشریفات اداری، جذابیت فعالیتهای تجاری را کاهش میدهد.
وی بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، ساماندهی خطوط کشتیرانی، توسعه زیرساختهای ریلی و کاهش بروکراسیهای موجود تأکید کرد و افزود: نبود انسجام در رویهها و تعدد فرآیندهای اداری از مهمترین عواملی است که سرعت فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
نائبرئیس اتاق ایران همچنین پیشنهاد کرد برای ورود کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور، مسیرهای مشخص و تسهیلشدهای در گمرکات تعریف شود تا تشریفات مربوطه با سرعت و شفافیت بیشتری انجام گیرد و جریان تجارت روانتر شود.
وی با اشاره به نقش سیاستگذاری و حمایتهای قانونی در توسعه تجارت اظهار داشت: همراهی دولت و مجلس در تدوین و اجرای قوانین پشتیبان، در کنار برنامهریزی برای رفع موانع کوتاهمدت و بلندمدت، میتواند استانهای شمالی را به یکی از مهمترین مراکز تجارت و ترانزیت کشور تبدیل کند.
باقری در پایان با تأکید بر اینکه «زمان» ارزشمندترین سرمایه اقتصاد امروز است، گفت: رقابت کشورها بیش از هر چیز بر پایه افزایش سرعت و کاهش زمان مبادلات شکل گرفته و برگزاری چنین نشستهایی میتواند زمینه ایجاد همافزایی میان اتاقهای بازرگانی و دستگاههای اجرایی را برای تسریع در فرآیندهای تجاری فراهم سازد.