بندر کاسپین؛ سکوی استراتژیک ایران برای اتصال به بازار ۳۰۰ میلیون نفری اوراسیا

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی‌مقدم در این اجلاس که با حضور استاندار گیلان، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، اتاق های بازرگانی کشور، رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد، با اشاره به تحولات شگرف در نظام تجارت بین‌الملل اظهار داشت: امروز الگوهای زنجیره تأمین و مسیرهای حمل‌ونقل جهانی در حال بازتعریف هستند و در این میان، موقعیت جغرافیایی ایران یک مزیت راهبردی و خدادادی است که باید به موتور محرک رشد اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری ملی تبدیل شود.

وی با تشریح موقعیت ممتاز ایران در تلاقی کریدورهای «شمال ـ جنوب» و «شرق ـ غرب» افزود: هم‌افزایی این دو مسیر راهبردی در قلمرو ایران، ظرفیت کم‌نظیری را برای تبدیل کشور به مرکز مبادلات منطقه‌ای فراهم کرده است. در این معادله، دریای کاسپین تنها یک پهنه آبی نیست، بلکه شاهراهی برای اتصال اقتصاد ایران به بازار بزرگ ۳۰۰ میلیون نفری اوراسیا و حلقه واسط اصلی کریدور شمال ـ جنوب محسوب می‌شود.



بندر کاسپین؛ گره لجستیکی مدرن در قلب کریدور شمال ـ جنوب

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، بندر کاسپین را بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین بندر ایرانی در دریای کاسپین نامید و تصریح کرد: کاسپین امروز از یک بندر ساده به یک «سکوی لجستیکی چندوجهی» تبدیل شده است. برخورداری از زیرساخت‌های مدرن تخلیه و بارگیری، اراضی پسکرانه گسترده و اتصال به شبکه ریلی سراسری، این بندر را به یکی از مهم‌ترین گره‌های لجستیکی برای پیوند بازارهای جنوب، شمال، شرق و غرب تبدیل کرده است.

طاعتی‌مقدم به نقش حیاتی این منطقه در تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: واردات غلات و نهاده‌های دامی از روسیه و قزاقستان از طریق بندر کاسپین، علاوه بر تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین، هزینه‌های لجستیکی را کاهش داده و پایداری زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور را تقویت کرده است.



فرصت‌های نوین برای تعامل با اقتصاد چین و آسیا

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرصت‌های ناشی از رشد تجارت با چین اشاره کرد و یادآور شد: مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور می‌توانند از طریق کریدورهای ترکیبی دریایی، ریلی و جاده‌ای به منطقه آزاد انزلی منتقل شوند. مزیت ما در اینجا تنها موقعیت جغرافیایی نیست؛ بلکه ترکیب زیرساخت‌های بندری با خدمات انبارداری، پردازش کالا و تسهیلات گمرکی است که امکان ایجاد زنجیره ارزش و کاهش هزینه‌های تجارت را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد.



تاب‌آوری اقتصادی در گرو تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری

طاعتی‌مقدم توسعه کریدورهای ترانزیتی را فراتر از یک پروژه حمل‌ونقلی دانست و آن را بخشی از راهبرد ملی افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران برشمرد. وی تأکید کرد: اقتصادی تاب‌آور است که مسیرهای متنوع تجارت و شبکه‌های تأمین مطمئن در اختیار داشته باشد. در این راستا، منطقه آزاد انزلی آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، بستری امن برای ورود مواد اولیه، پردازش، بسته‌بندی و صادرات مجدد کالا فراهم کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان با دعوت از اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی برای هم‌افزایی بیشتر خاطرنشان کرد: با تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دریا و بندر کاسپین، ایران می‌تواند جایگاه شایسته خود را در نقشه تجارت بین‌المللی بازیافته و سهم بیشتری از جریان تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد.

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