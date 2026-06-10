تشریح جزئیات روند بیمه بیکاری، ساماندهی اشتغال اتباع و سازوکار حل اختلافات کارگری در کیش
مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش با تشریح جزئیات روند رسیدگی به درخواستهای بیمه بیکاری، نحوه ساماندهی اشتغال اتباع خارجی و سازوکار حلوفصل اختلافات کارگری در چارچوب مقررات مناطق آزاد، از تسریع در فرآیند بررسی پروندههای کارگری و تقویت خدمات الکترونیکی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، وحید اسناوندی مدیر کار و اشتغال این سازمان با اشاره به شرایط ایجادشده و افزایش درخواستهای بیمه بیکاری در میان بخشی از جامعه کارگری اظهار داشت: عمده متقاضیان برای ثبت درخواست بیمه بیکاری به سامانه معرفی شدهاند و روند رسیدگی به پروندهها در سه گروه کارگاهی شامل کارگاههای زیر ۱۰ نفر، کارگاههای ۱۰ تا ۲۰ نفر و کارگاههای بالای ۲۰ نفر در حال انجام است.
وی در تشریح روند رسیدگی به پروندههای کارگاههای زیر ۱۰ نفر گفت: در این دسته از کارگاهها، بررسی درخواستها بر اساس مدارک و مستندات فردی متقاضیان و همچنین مستندات مربوط به کارفرما انجام میشود. بخش قابل توجهی از متقاضیان مدارک مورد نیاز را در سامانه بارگذاری کردهاند و افرادی که پرونده آنان دارای نقص مدارک است باید نسبت به اصلاح و تکمیل مدارک در سامانه اقدام کنند تا فرآیند بررسی پروندهها تسریع شود.
اسناوندی درباره کارگاههای ۱۰ تا ۲۰ نفر افزود: علاوه بر مدارک فردی و کارگاهی، در این دسته از پروندهها برخی مستندات داخلی نیز مورد نیاز است که شامل مصوبات کمیسیون کارگری در کیش و مصوبات کمیته کارگری در استان میشود. این موضوع در کمیسیون کارگری کیش مطرح و تأیید شده و پروندههای مربوطه برای بررسی و تصویب نهایی به کمیته کارگری استان ارسال شده است. پس از دریافت مصوبه استان، پروندههای موجود در کارتابل اداره کار بررسی و برای ادامه روند به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع خواهد شد.
مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه بخش عمده متقاضیان بیمه بیکاری مربوط به کارگاههای بزرگتر است، تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد متقاضیان بیمه بیکاری مربوط به کارگاههای بالای ۲۰ نفر هستند. رسیدگی به این پروندهها بر اساس الزامات قانونی و به استناد مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار مستلزم بررسی و تأیید در کمیسیونهای کارگری شهرستان و استان است.
وی ادامه داد: در این زمینه کمیسیون کارگری کیش برگزار شده و تأیید اولیه پروندهها انجام گرفته است. مستندات و مدارک مربوطه نیز به استان ارسال شده و انتظار میرود طی روزهای آینده مصوبه کمیسیون کارگری استان ابلاغ شود. پس از دریافت این مصوبه، پروندهها به سازمان تأمین اجتماعی ارسال خواهد شد تا فرآیند برقراری بیمه بیکاری متقاضیان انجام شود.
اسناوندی تأکید کرد: متقاضیان برای ثبت درخواست و پیگیری امور مربوط به بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیانآور میتوانند از طریق سامانه جامع روابط کار به نشانی https://srk.mcls.gov.ir اقدام کنند.
ساماندهی اشتغال اتباع خارجی
مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با اشاره به وضعیت اشتغال اتباع خارجی در منطقه گفت: اتباع در این حوزه در دو گروه قرار میگیرند. گروه نخست اتباعی هستند که در ایام جنگ به مرخصی رفتهاند و اکنون قصد بازگشت به محل کار خود را دارند. در این موارد کارفرما باید مکاتبات لازم را با اداره کار انجام دهد و در صورت تأیید نیاز کارگاه به نیروی کار، موضوع به اداره امور اتباع ارجاع میشود تا امکان ورود و ادامه فعالیت آنان فراهم شود.
وی افزود: گروه دوم مربوط به کارفرمایانی است که متقاضی بهکارگیری اتباع جدید هستند. پس از جنگ ۱۲ روزه و بر اساس تصمیمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور خارجه، ورود اتباع برای اشتغال منوط به اخذ روادید کارگری شده است. این فرآیند در استانهای مختلف کشور آغاز شده و در منطقه آزاد کیش نیز با مکاتبات انجامشده و دستورهای صادره از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مقدمات تسهیل و تسریع آن در حال فراهم شدن است.
اسناوندی همچنین از برنامهریزی برای اتصال سامانههای منطقه آزاد کیش به سامانه اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و بخش فناوری اطلاعات، امکان ثبت و پیگیری درخواستهای کارفرمایان برای بهکارگیری اتباع جدید از طریق سامانه فراهم خواهد شد.
کارفرمایان برای انجام امور مربوط به پروانه کار اتباع خارجی میتوانند به درگاه اختصاصی این حوزه به نشانی
http://wp.kish.ir مراجعه کنند.
رسیدگی به اختلافات کارگری از طریق سازش در جوامع صنفی
مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش برخی مطالبات و شکایات کارگری در ماههای اخیر اظهار داشت: به دلیل شرایط ایجادشده در ماههای گذشته، بخشی از مطالبات کارگران از کارفرمایان با تأخیر مواجه شده و در نتیجه حجم پروندههای طرحشده در مراجع رسیدگی نیز افزایش یافته است.
وی افزود: برای کاهش زمان رسیدگی و تسریع در حلوفصل اختلافات، جلساتی با جوامع و تشکلهای صنفی برگزار شده است. بر اساس ماده ۲۹ مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد، امکان رسیدگی اولیه به اختلافات از طریق سازش در جوامع فراهم شده است.
اسناوندی ادامه داد: در این چارچوب، بخشی از پروندههای شکایات کارگری بر اساس توافق انجامشده در اختیار جوامع صنفی قرار میگیرد تا کارگران و کارفرمایان در جلسات سازش دعوت شوند و مسائل و مطالبات خود را مطرح کنند. در صورتی که توافق میان طرفین حاصل شود، موضوع در همان مرحله حلوفصل خواهد شد.
وی تأکید کرد: در صورتی که سازش میان کارگر و کارفرما حاصل نشود، پروندهها بر اساس ماده ۳۰ مقررات اشتغال مناطق آزاد برای رسیدگی رسمی به هیئتهای رسیدگی اداره کار ارجاع خواهد شد.
ارائه خدمات غیرحضوری در حوزه کار و اشتغال
مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تأکید کرد: جامعه کارگری و کارفرمایان میتوانند برای ثبت شکایات، دریافت کارت شغل، پیگیری مجوزها و سایر خدمات حوزه کار و اشتغال به سامانه اختصاصی این مدیریت به نشانی http://job.kish.ir مراجعه کنند