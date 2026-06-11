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مدیرکل فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل خبر داد:

پرواز رشت - استانبول برقرار شد

پرواز رشت - استانبول برقرار شد
کد خبر : 1797376
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مدیرکل فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل از ازسرگیری پرواز رفت‌وبرگشت رشت - استانبول از امروز، ۲۰ خردادماه، خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، سید محسن میرحسینی، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل، در حاشیه راه‌اندازی این مسیر پروازی اظهار کرد: نخستین پرواز در این مسیر، متعلق به شرکت هواپیمایی معراج با شماره ۴۸۲۴، ساعت ۱۴:۳۰ امروز از استانبول وارد رشت شد. وی افزود: این هواپیما قرار است ساعت ۸:۳۰ صبح فردا، پنجشنبه، فرودگاه رشت را به مقصد استانبول ترک کند.

میرحسینی با اشاره به جایگاه فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل گفت: این فرودگاه با علامت اختصاری OIGG در کتاب هوانوردی جهان به ثبت رسیده است. فرودگاه سردار جنگل در سال ۱۳۴۷ تأسیس شده و از نظر دسترسی شهری، در شمال غربی شهر رشت، مرکز استان گیلان، قرار دارد و به‌عنوان یکی از فرودگاه‌های مهم کشور شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل به دلیل قرارگرفتن در حاشیه دریای کاسپین، مسیر کریدور شمال - جنوب و همچنین استقرار در شهر رشت به‌عنوان سومین شهر گردشگرپذیر ایران، از موقعیت ارتباطی ممتازی برخوردار است.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل خاطرنشان کرد: این فرودگاه که در محدوده منطقه آزاد انزلی واقع شده، ۲۲۰ هکتار مساحت دارد و ارتفاع آن ۴۰ پا پایین‌تر از سطح آب‌های آزاد است.

 

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