تکمیل عملیات مرمت و خواناسازی شهر تاریخی حریره

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش علی حسنلو، از اتمام عملیات تخصصی مرمت و خواناسازی جداره‌های شهر تاریخی حریره خبر داد.

وی اظهار داشت: این پروژه با هدف تثبیت سازه‌های سنگی-مرجانی و حفاظت از فضاهای معماری مکشوفه، پس از وقفه‌های عملیاتی، از ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با تلاشی مستمر از سر گرفته شد.

حسنلو با اشاره به جزئیات کاوش‌های باستان‌شناسی ادامه داد: فصل هفتم این کاوش‌ها از اواخر سال ۱۴۰۳ توسط دکتر محمد مرتضایی یکی از باستان شناسان مطرح کشور و همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی آغاز شد که در جریان این کاوش‌ها بیش از ۴۰۰ مترمربع از عرصه ۱۲۰ هکتاری حریره، شامل مجموعه ساختمانی شماره ۳ در جنوب عمارت اعیانی، آشکار شد.

وی ادامه داد: این یافته‌ها شامل ۱۴ فضای معماری و چاهی به عمق ۹ متر بود که خروج این سازه‌های سنگی-مرجانی از زیر خاک و مواجهه با رطوبت و نوسانات دما، این بناها را در معرض آسیب‌هایی نظیر سست‌شدگی ملات‌ها و فرسایش لبه‌ها قرار داده بود که ضرورت اجرای اقدامات حفاظتی را دوچندان می‌کرد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش درباره استانداردهای اجرایی پروژه تصریح کرد: عملیات مرمت بر اساس اصول بین‌المللی منشور و نیز با تأکید بر معیارهای برگشت‌پذیری، حداقل مداخله و خوانایی اجرا شد.

حسنلو افزود: اقداماتی همچون پاک‌سازی زیستی، تزریق ملات‌های سازگار برای تثبیت لبه‌های فرسوده و پررنگ‌سازی مرز جداره‌ها انجام گرفت که علاوه بر افزایش پایداری فیزیکی سازه‌ها، خوانایی بصری بخش‌های اصیل را نیز تقویت کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه با مشارکت تیم تخصصی مرمت و تحت نظارت مستمر کارشناسان میراث‌فرهنگی به سرانجام رسید و اکنون مجموعه ساختمانی شماره ۳ شهر تاریخی حریره با حفظ اصالت تاریخی و ایمنی مناسب، آماده بازدید گردشگران و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی است.

مطالعات باستان‌شناسی شهر تاریخی حریره از دهه ۴۰ شمسی آغاز شده و با شکل‌گیری منطقه آزاد کیش در دهه ۷۰، عملیات حفاظت و مرمت این محوطه با سرعت و انسجام بیشتری ادامه یافته است. در این مدت، هفت فصل کاوش باستان‌شناسی و شش مرحله عملیات مرمت و حفاظت در این شهر تاریخی انجام شده است. شهر تاریخی حریره با قدمتی هزارساله و وسعتی بالغ بر ۱۲۰ هکتار، در شمال جزیره کیش واقع شده و به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.