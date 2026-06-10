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بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از پروژه‌های پیشران گردشگری و زیرساختی

بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از پروژه‌های پیشران گردشگری و زیرساختی
کد خبر : 1796857
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جاده پدافندی «قلش لانمش»؛ تبدیل به مسیر پیاده‌روی سلامت

مدیرعامل سازمان به همراه اعضای هیئت مدیره و سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، در بازدیدی میدانی از آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و تفریحی منطقه دیدن کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در جریان بازدید از پروژه جاده پدافندی قلش لانمش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی و همگانی، دستورات لازم را جهت آماده‌سازی این جاده صادر کرد. وی خاطرنشان کرد: «با توجه به موقعیت و پتانسیل این محور، جاده قلش لانمش به عنوان مسیر پیاده‌روی سلامت تجهیز و به بهره‌برداری خواهد رسید تا فضایی امن و استاندارد برای ورزش و تندرستی شهروندان فراهم شود.»
مرمت و احیای کاروانسرای رند
هیئت عالی سازمان در ادامه با حضور در روستای رند، از روند مرمت و بازسازی کاروانسرای تاریخی رند بازدید کردند. در این بازدید بر حفظ اصالت معماری و تسریع در بهره‌برداری از این بنای باارزش به عنوان یک قطب جدید جذب گردشگر تأکید شد.
زیرساخت‌های دسترسی؛ تسطیح و بهسازی جاده دره رندهمچنین پروژه تسطیح و بهسازی جاده دره رند مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه زیرساختی با هدف تسهیل تردد گردشگران و اهالی منطقه و ارتقای ایمنی مسیر در حال اجراست که نقش مهمی در شکوفایی ظرفیت‌های طبیعی این منطقه ایفا خواهد کرد.
توسعه تفریحات مدرن در پروژه کارتینگ گجوتبخش پایانی این بازدید به بررسی پروژه‌های تفریحی-گردشگری در منطقه گجوت اختصاص داشت. مدیرعامل سازمان از پروژه کارتینگ گجوت بازدید و بر لزوم تنوع‌بخشی به امکانات رفاهی و تفریحی برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه توریسم ورزشی تأکید نمود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان این بازدیدها، ضمن قدردانی از عوامل اجرایی، بر استمرار نظارت دقیق و تسریع در تکمیل این پروژه‌ها تأکید کرد و آن‌ها را گامی بلند در مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در منطقه آزاد ماکو دانست.

 

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