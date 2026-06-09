آشنایی کودکان محدوده منطقه با اکوسیستم تالاب انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان نسل آینده، دوره آموزشی آشنایی با اکوسیستم تالاب انزلی برای کودکان ساکن محدوده منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

این برنامه آموزشی به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد و در آن تلاش شد کودکان با ویژگی‌های طبیعی تالاب انزلی، گونه‌های گیاهی و جانوری آن و اهمیت حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند آشنا شوند.

در این دوره آموزشی، مفاهیم مرتبط با محیط زیست، نقش تالاب‌ها در حفظ تنوع زیستی و ضرورت مشارکت همگانی در صیانت از منابع طبیعی با زبانی ساده و متناسب با گروه سنی کودکان ارائه شد. برگزاری چنین برنامه‌هایی با هدف افزایش آگاهی‌های زیست‌محیطی در میان نسل جدید و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به حفظ طبیعت و سرمایه‌های طبیعی منطقه انجام می‌شود.

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