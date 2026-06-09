با هدف توسعه خدمات بانکی؛
شعبه جدید بانک رفاه در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد
با حضور معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از مدیران اقتصادی، شعبه جدید بانک رفاه کارگران در مجتمع تجاری کاسپین این منطقه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در راستای تقویت زیرساختهای خدمات مالی و بانکی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی و شهروندان به خدمات پولی، شعبه جدید بانک رفاه کارگران در مجتمع تجاری کاسپین افتتاح شد.
این مراسم با حضور اسماعیل محمدیخواه، معاون توسعه مدیریت و جمعی از مدیران اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.راهاندازی این شعبه با هدف ارتقای سطح خدماترسانی، تسریع در انجام امور بانکی و حمایت از کسبوکارهای مستقر در منطقه صورت گرفته و زمینه دسترسی بهتر ساکنان، گردشگران و فعالان اقتصادی به خدمات متنوع بانکی را فراهم میکند.گفتنی است شعبه جدید بانک رفاه در مجتمع تجاری کاسپین با استقرار در یکی از مراکز پرتردد منطقه آزاد انزلی، آماده ارائه خدمات بانکی به مراجعان است.