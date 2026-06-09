اجرای 8 پروژه عمرانی و زیربنایی با اعتبار ۳ همت در منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،محمدمهدی قربانی با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی در منطقه اظهار کرد: منطقه آزاد انزلی در چارچوب برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای خود، اجرای هم‌زمان چندین طرح زیرساختی-عمرانی بزرگ و مهم را در دستور کار قرار داده که هر یک در تکمیل زنجیره زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه اقتصادی، لجستیکی، خدماتی و اجتماعی منطقه در سطح ملی و بین المللی نقش‌آفرین است.

وی در خصوص راهبرد اصلی سازمان متبوع خود چنین توضیح داد: رویکرد اصلی سازمان در تعریف و اجرای این پروژه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان تولید، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات بندری در کنار بهبود فضاهای عمومی، فرهنگی و اجتماعی است تا فرایند توسعه در منطقه آزاد انزلی به‌صورت متوازن و همه‌جانبه دنبال شود.

قربانی با بیان اینکه بخشی مهم از این پروژه‌ها در حوزه زیرساخت‌های بندری و دریا محور متمرکز شده، تصریح کرد: تقویت ظرفیت‌های عملیاتی و پشتیبانی از مجتمع بندری کاسپین، ارتقای ایمنی تردد دریایی، بهبود شرایط بهره‌برداری و افزایش آمادگی زیرساختی، از جمله محورهای اصلی طرح‌های در حال اجرا در منطقه آزاد انزلی به شمار می‌رود.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: در کنار توسعه زیرساخت‌های بندری، پروژه‌های مرتبط با شبکه دسترسی، مسیرهای ارتباطی و فضاهای پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نیز در حال اجراست؛ موضوعی که می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تردد،بهبود خدمات لجستیکی،افزایش ایمنی و تسریع در روند فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه ایفا کند.

وی همچنین با تأکید بر توجه سازمان به ابعاد فرهنگی و اجتماعی توسعه گفت: بخشی از طرح‌های در حال اجرا باهدف ارتقای کیفیت خدمات عمومی، توسعه فضاهای فرهنگی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی تعریف شده‌اند تا در کنار پیشبرد پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی، نیازهای اجتماعی و فرهنگی منطقه نیز موردتوجه قرار گیرد.

قربانی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی منطقه آزاد انزلی با پایش مستمر، رعایت الزامات فنی و برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده در حال اجراست و با بهره‌برداری از این طرح‌ها، زمینه برای شتاب‌بخشی به روند توسعه همه‌جانبه منطقه بیش‌ازپیش فراهم خواهد شد.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه در زمینه تکمیل زیرساخت های حوزه بندری در حال اجرای طرح های ترمیم موج‌شکن و جاده اصلی محدوده مجتمع بندری کاسپین، و لایروبی حوضچه آرامش مجتمع بندری کاسپین و اسکله مارینا منطقه هستیم، تصریح کرد: از سوی دیگر تکمیل شهرک صنعتی شماره ۳ که در پسکرانه مجتمع بندری و همجوار خط ریلی در حال احداث می باشد بهمراه جاده فرعی بلوار شهید فاتحی منطقه آزاد انزلی از دیگر طرح های در حال ساخت این سازمان می باشند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز طرح های عمرانی-زیرساختی متعددی با همکاری شوراها و دهیاران روستاهای منطقه در حال اجرا می باشد افزود: در عین حال تکمیل مجتمع فرهنگی، هنری پردیس منطقه آزاد انزلی نیز در حال اتمام است.

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