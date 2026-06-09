به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، سردار حسین حسن‌پور فرمانده انتظامی استان گیلان به همراه جمعی از فرماندهان و مدیران حوزه‌های تخصصی انتظامی با مصطفی طاعتی‌مقدم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، طرفین ضمن بررسی زمینه‌های همکاری مشترک، درباره موضوعات مرتبط با امنیت پایدار، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، خدمات انتظامی، ساماندهی سواحل، دریابانی، مرزبانی و حمایت از سرمایه‌گذاری در محدوده منطقه آزاد انزلی تبادل نظر کردند.

مصطفی طاعتی‌مقدم در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه فرماندهی انتظامی استان گیلان در تأمین امنیت کشور، به ویژه در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: امنیت پایدار، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و سازمان منطقه آزاد انزلی همواره بر گسترش همکاری‌های مشترک با مجموعه انتظامی و امنیتی استان تأکید دارد.

وی با اشاره به توافقات و جلسات مشترک پیشین میان سازمان منطقه آزاد انزلی و فرماندهی انتظامی استان افزود: پیگیری موضوع استقرار و تقویت خدمات انتظامی در محدوده منطقه آزاد، توسعه همکاری‌ها در حوزه پلیس امنیت اقتصادی، دریابانی و مرزبانی و همچنین ارتقای سطح هماهنگی میان دو مجموعه از جمله موضوعاتی است که در دستور کار مشترک قرار دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین با اشاره به آغاز فصل فعالیت‌های ساحلی و گردشگری، بر ضرورت هماهنگی بیشتر برای مدیریت سواحل و ارتقای خدمات ایمنی و انتظامی تأکید کرد و گفت: تجربه موفق همکاری میان سازمان منطقه آزاد انزلی و فرماندهی انتظامی در سال‌های گذشته، بستر مناسبی برای استانداردسازی و ارتقای خدمات ارائه شده به گردشگران و شهروندان فراهم کرده است.

سردار حسین حسن‌پور فرمانده انتظامی استان گیلان نیز در این نشست با قدردانی از تعامل و همکاری مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی با مجموعه انتظامی استان، اظهار داشت: توسعه اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی نیازمند امنیت پایدار است و فرماندهی انتظامی استان خود را شریک و همراه مجموعه منطقه آزاد در تحقق این اهداف می‌داند.

وی با تأکید بر حمایت پلیس از برنامه‌های توسعه‌ای منطقه آزاد انزلی افزود: رونق فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در این منطقه می‌تواند به توسعه استان گیلان و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک کند و از این رو مجموعه انتظامی استان آمادگی دارد در حوزه‌های انتظامی، امنیتی، ترافیکی و خدمات تخصصی، همکاری لازم را با سازمان منطقه آزاد انزلی داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان گیلان همچنین به موضوع توسعه خدمات انتظامی در محدوده منطقه آزاد انزلی، ساماندهی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد، تسهیل فرآیندهای مرتبط با فعالان اقتصادی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و بر استمرار جلسات مشترک و پیگیری موضوعات مطرح شده تأکید نمود.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع مدیریت سواحل و اجرای طرح‌های ایمنی و انتظامی در مناطق ساحلی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای ارتقای امنیت گردشگران، پیشگیری از حوادث و ارائه خدمات مطلوب در فصل گردشگری تأکید شد.

گفتنی است این نشست در راستای توسعه تعاملات بین‌بخشی و تقویت همکاری‌های مشترک میان سازمان منطقه آزاد انزلی و فرماندهی انتظامی استان گیلان با هدف ارتقای امنیت، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی و گردشگران برگزار شد.

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