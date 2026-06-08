بازدید میدانی معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش از پروژههای در دست اجرا
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر ضرورت تسهیل شرایط برای تسریع در اجرای پروژههای بخش خصوصی ازروند پیشرفت دو پروژه سرمایه گذاری دیدن کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود نیکافروز در این بازدید، ضمن ارزیابی وضعیت اجرایی طرحها، بر اهمیت رفع موانع و حمایت عملی از سرمایهگذاران در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری و خدماتی جزیره تأکید کرد.
در نخستین بخش این بازدید، پروژه هتلی شرکت «نیک ارش اسپرلوس کیش» مورد بازدید قرار گرفت. این طرح با سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۲۴ هزار و ۱۲۵ مترمربع و با کاربری گردشگری هتلی در دست اجراست. در جریان این بازدید، مسائل اجرایی پروژه بررسی و پیشنهادهایی برای رفع موانع موجود و همچنین توسعه نوار ساحلی با هدف تسهیل و تسریع روند اجرا مطرح شد.
در ادامه معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با هدف بررسی طرح توسعه پروژه و ایجاد مجموعهای از مراکز خدماتی در محدوده طرح از پروژه شرکت «سرمایهگذاری مسکن و صنایع کیش» به مساحت ۳۳ هزار و ۳۲ مترمربع دیدن کرد. تأمین زیرساختهای مورد نیاز، نحوه پیشبرد مراحل اجرایی، هماهنگیهای بینبخشی و رفع موانع احتمالی از موارد مطرح شده دراین بازدید بود . همچنین در جلسه با سرمایه گذار این پروژه بر ضرورت تسریع در فرآیندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مرتبط سازمان برای تسهیل روند اجرای پروژه و فراهمسازی شرایط مناسب جهت بهرهبرداری مطابق با برنامه زمانبندی تأکید شد.
این بازدیدها در چارچوب سیاست پیگیری مستمر پروژههای سرمایهگذاری و فراهمسازی بسترهای لازم برای تسریع در اجرای طرحها در منطقه آزاد کیش انجام شد. رویکردی که با هدف تقویت روند توسعه پایدار و حمایت مؤثر از سرمایهگذاران در این منطقه دنبال میشود.