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بازدید میدانی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری از مناطق عشایری بورالان

بازدید میدانی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری از مناطق عشایری بورالان
کد خبر : 1795819
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معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو به همراه مدیر استاندارد، مدیر دفتر حوزه مدیرعامل و مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی این سازمان، با حضور در مناطق عشایری بورالان، از نزدیک در جریان مسائل، نیازها و دغدغه‌های جامعه عشایری قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان به همراه مدیر استاندارد، مدیر دفتر حوزه مدیرعامل و مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی سازمان منطقه آزاد ماکو، با حضور در مناطق عشایری بورالان، از نزدیک در جریان مسائل، نیازها و دغدغه‌های جامعه عشایری قرار گرفتند.
️در این بازدید صمیمی و میدانی، اعضای تیم ضمن گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با چادرنشینان و استماع مشکلات و مطالبات آن‌ها، بر ضرورت توجه ویژه به ارتقای کیفیت زندگی، آموزش و خدمات رفاهی در مناطق عشایری تأکید کردند.
️در ادامه، با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و حمایت از رشد فرهنگی کودکان عشایر، توپ و لوازم ورزشی متنوعی به کودکان این مناطق اهدا شد. این فعالیت نمادین، لبخند و شور و نشاطی صمیمانه را در میان خانواده‌های عشایر بورالان به ارمغان آورد.

 

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