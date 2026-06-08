با حضور اعضای هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد انزلی و فعالان حوزه واردات خودرو
راهکارهای تسهیل واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی بررسی شد
نشست ساماندهی فعالیت شرکتهای واردکننده خودرو در منطقه آزاد انزلی با حضور اعضای هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، نمایندگان پلیس راهور، مدیران اقتصادی سازمان و مدیران شرکتهای واردکننده خودرو برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نشست ساماندهی شرکتهای واردکننده خودرو با حضور مجید فاتحی و مهدی گلدوست، اعضای هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، نمایندگان پلیس راهور، مدیران اقتصادی سازمان و مدیران شرکتهای واردکننده خودرو در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
در این نشست، مهمترین مسائل، چالشها و موضوعات مرتبط با فرآیند واردات، شمارهگذاری و بهرهبرداری از خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای خود را در خصوص تسهیل فرآیندهای اجرایی و رفع موانع موجود مطرح کردند.
در ادامه، مدیران شرکتهای واردکننده خودرو ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیتهای خود، مسائل و مشکلات مرتبط با فرآیندهای اجرایی، ضوابط و الزامات مرتبط با واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد را تشریح کرده و خواستار تسریع در رفع برخی موانع و تسهیل فرآیندهای مرتبط شدند.
همچنین در این نشست، راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت فرآیندها، بهبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسهیل ارائه خدمات به فعالان اقتصادی حوزه واردات خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.