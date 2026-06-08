راهکارهای تسهیل واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی بررسی شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نشست ساماندهی شرکت‌های واردکننده خودرو با حضور مجید فاتحی و مهدی گلدوست، اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، نمایندگان پلیس راهور، مدیران اقتصادی سازمان و مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و موضوعات مرتبط با فرآیند واردات، شماره‌گذاری و بهره‌برداری از خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود را در خصوص تسهیل فرآیندهای اجرایی و رفع موانع موجود مطرح کردند.

در ادامه، مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های خود، مسائل و مشکلات مرتبط با فرآیندهای اجرایی، ضوابط و الزامات مرتبط با واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد را تشریح کرده و خواستار تسریع در رفع برخی موانع و تسهیل فرآیندهای مرتبط شدند.

همچنین در این نشست، راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت فرآیندها، بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل ارائه خدمات به فعالان اقتصادی حوزه واردات خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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