توسعه شبکه ریلی بندر کاسپین برای افزایش ظرفیت ترانزیتی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ در پی بازدید میدانی از مجتمع بندری کاسپین، نشست بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت‌های ریلی این بندر در ساختمان مرکزی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

این نشست با حضور مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، سید مصطفی داودی معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل راه‌آهن شمال ۲، مدیرکل خط و سازه‌های فنی، مدیرکل دفتر مهندسی و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه ریلی و بندری برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت زیرساخت‌های ریلی بندر کاسپین، ظرفیت‌های موجود و الزامات توسعه شبکه ریلی در داخل سایت بندر مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا، ارتقای بهره‌وری عملیاتی و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی تبادل نظر کردند.

همچنین بر ضرورت توسعه خطوط ریلی داخلی بندر کاسپین به منظور افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، تسهیل اتصال مستقیم بنادر به شبکه سراسری راه‌آهن و تقویت جایگاه این بندر در زنجیره حمل‌ونقل ترکیبی کشور تأکید شد.

بندر کاسپین به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع بندری سواحل ایرانی دریای خزر و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های لجستیکی منطقه آزاد انزلی، نقش مهمی در توسعه تجارت دریایی، ترانزیت کالا و فعال‌سازی کریدورهای بین‌المللی به ویژه کریدور شمال ـ جنوب ایفا می‌کند.

بر همین اساس، توسعه زیرساخت‌های ریلی و افزایش ظرفیت عملیاتی این بندر، از مهم‌ترین برنامه‌های مشترک سازمان منطقه آزاد انزلی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای جایگاه بندر کاسپین در شبکه حمل‌ونقل ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

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