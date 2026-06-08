منطقه آزاد انزلی پای کار رفع موانع تولید

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در راستای سیاست‌های این سازمان برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، میز خدمت رفع موانع تولید در شهرک صنعتی ضیابر صومعه‌سرا برگزار شد.

این نشست با حضور مجید فاتحی عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی، صادق محمدیاری معاون توسعه مدیریت و امور استان‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سعید رحمت‌زاده نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس، مدیران اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان برگزار شد.

معاون استانداری گیلان و مدیران شرکت توزیع نیروی برق، صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان، فرمانداری شهرستان صومعه‌سرا، جهاد کشاورزی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، شرکت گاز و شرکت آب و فاضلاب و بانک ملّی ایران نیز در این نشست حضور داشتند و به بررسی مسائل و مطالبات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ضیابر پرداختند.

در جریان این میز خدمت، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مستقر در شهرک صنعتی ضیابر مهم‌ترین مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌های زیرساختی، تأمین انرژی، خدمات پشتیبان تولید، امور مالیاتی، بیمه‌ای و اداری مطرح کردند و مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر نیز ضمن پاسخگویی به درخواست‌ها، راهکارهای لازم برای رفع موانع موجود و تسهیل روند فعالیت واحدهای تولیدی را ارائه کردند.

مجید فاتحی، عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر رویکرد میدانی این سازمان در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: ارتباط مستقیم مدیران دستگاه‌های اجرایی با تولیدکنندگان و حضور در میدان، یکی از مؤثرترین روش‌ها برای شناسایی مشکلات و تسریع در رفع موانع تولید است.

وی افزود: در جریان برگزاری این میز خدمت، بیش از ۳۰ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ضیابر مسائل، نیازها و چالش‌های خود را با مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح کردند که بخش قابل توجهی از این موضوعات در همان نشست مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت و سایر موارد نیز برای پیگیری در کارگروه رفع موانع تولید استان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

فاتحی با اشاره به الحاق شهرک صنعتی ضیابر به محدوده منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، حمایت از واحدهای تولیدی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار را با جدیت دنبال می‌کند و برگزاری چنین نشست‌هایی در راستای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی آنان استمرار خواهد داشت.

سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس نیز در این نشست با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی مقام معظم رهبری، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از تولید، صنعت و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی برگزاری میز خدمت تخصصی در شهرک صنعتی ضیابر را اقدامی مؤثر در شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی دانست و اظهار داشت: حضور میدانی مدیران و مسئولان در کنار تولیدکنندگان، زمینه تصمیم‌گیری مؤثرتر و تسریع در رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند.

رحمت‌زاده با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و سازمان منطقه آزاد انزلی، ابراز امیدواری کرد مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در این نشست بتواند بخشی از مشکلات فعالان حوزه تولید را برطرف کرده و به رونق اقتصادی و اشتغال‌آفرینی در منطقه کمک کند.

برگزاری این میز خدمت در راستای رویکرد مسئله‌محور سازمان منطقه آزاد انزلی و با هدف ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان، شناسایی چالش‌های موجود و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات واحدهای صنعتی انجام شد.

گفتنی است شهرک صنعتی ضیابر صومعه‌سرا به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم تولیدی غرب استان گیلان، به‌تازگی به محدوده منطقه آزاد انزلی الحاق شده و برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و ارتقای فضای کسب‌وکار در این شهرک در دستور کار سازمان منطقه آزاد انزلی قرار دارد.

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