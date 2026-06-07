پایان رقابتهای اسکواش بانوان جام اعیاد کیش با معرفی نفرات برتر
مسابقات اسکواش جام اعیاد بانوان کیش با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره از مسابقات در رده سنی نونهالان که مسابقات آن از ۱۰ خردادماه در دو گروه A و B آغاز شده بود، وندا عبادی در دیدار نهایی با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل یلدا عبادی به برتری رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در این رده، یلدا عبادی به مقام دوم دست یافت و نیلگون حسنزاده و ایرن مشیری به طور مشترک بر جایگاه سوم ایستادند.
در بخش بزرگسالان نیز که رقابتها از ۱۱ خردادماه با حضور ۱۳ ورزشکار به صورت جدول تکحذفی پیگیری شد، دینا محمدی با کسب برتری در دیدار نهایی برابر یاسمن جهانشاهی، سکوی نخست را از آن خود کرد. یاسمن جهانشاهی به مقام دوم رسید و شادی بیدگلی و پرنیا نبوی به صورت مشترک جایگاه سوم را کسب کردند. همچنین در جدول پلیت (Plate) این مسابقات، سونیا ثقفی موفق به کسب عنوان نخست شد.