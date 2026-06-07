به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره از مسابقات در رده سنی نونهالان که مسابقات آن از ۱۰ خردادماه در دو گروه A و B آغاز شده بود، وندا عبادی در دیدار نهایی با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل یلدا عبادی به برتری رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در این رده، یلدا عبادی به مقام دوم دست یافت و نیلگون حسن‌زاده و ایرن مشیری به طور مشترک بر جایگاه سوم ایستادند.