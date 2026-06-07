به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو و مرکز داوری اتاق تعاون ایران با هدف توسعه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاون، با حضور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی به امضای حسین گروسی مدیرعامل سازمان و مجید انصاری دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران رسید.

تشکیل شورای سیاست‌گذاری مشترک، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تدوین بسته‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، طراحی مدل‌های تأمین مالی و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و تشکل‌های اقتصادی از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه است.

طرفین همچنین بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری، لجستیکی و خدماتی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش تعاون برای تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه آزاد ماکو تأکید کردند.

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