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هم‌افزایی برای توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصاد تعاون؛

تفاهم‌نامه همکاری منطقه آزاد ماکو و اتاق تعاون ایران امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری منطقه آزاد ماکو و اتاق تعاون ایران امضا شد
کد خبر : 1795402
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تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو و مرکز داوری اتاق تعاون ایران با هدف توسعه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاون، با حضور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی به امضای مدیرعامل سازمان و دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو و مرکز داوری اتاق تعاون ایران با هدف توسعه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاون، با حضور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی به امضای حسین گروسی مدیرعامل سازمان و مجید انصاری دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران رسید.
تشکیل شورای سیاست‌گذاری مشترک، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تدوین بسته‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، طراحی مدل‌های تأمین مالی و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و تشکل‌های اقتصادی از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه است.
طرفین همچنین بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری، لجستیکی و خدماتی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش تعاون برای تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه آزاد ماکو تأکید کردند.

 

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