دهکده لجستیک ماکو؛ پهنه تکاملی زنجیره ترانزیت شمال غرب کشور در کریدورهای بینالمللی
آغاز پهنه بندی اراضی ۱۸۰۰ هکتاری و طراحی فاز نخست
نشست تخصصی بررسی و ارائه طرح مطالعاتی دهکده لجستیک ماکو؛ با حضور سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد ماکو، نمایندگان گمرک بازرگان، پایانه حملونقل جادهای و مهندسین مشاور برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این سازمان در گامی بلند برای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران در کریدورهای ترانزیتی بینالمللی، فاز عملیاتی طراحی و پهنهبندی ۱۸۰۰ هکتاری اراضی لجستیکی و بازرگانی را آغاز کرد. این پروژه که به عنوان حلقه تکمیلی و کلیدی در «اکوسیستم جامع لجستیکی» شمالغرب کشور تعریف شده است، نویدبخش ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای موجود(بازرگان) و آتی در مسیر تبدیل شدن ماکو به محدوده موثر تجارت با اوراسیاست.
در همین راستا، نشست تخصصی بررسی و ارائه طرح مطالعاتی این دهکده با حضور سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد ماکو، نمایندگان گمرک بازرگان، پایانه حملونقل جادهای و مهندسین مشاور برگزار شد.
در این نشست، نقشه راه و الگوی جانمایی کاربریهای دو سایت 216 هکتاری (سایت A همجواری فرودگاه و سایت B روبه روی شهرک صنعتی شوط) به عنوان فاز نخست این پروژه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رحیمیاصل، سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد ماکو، در این نشست با اشاره به اهمیت این پروژه در اسناد بالادستی ملی و منطقه ای، تصریح کرد: دهکده لجستیک ماکو با رویکردی آیندهنگرانه در مجاورت شریانهای چندوجهی حملونقل در راستای تحقق پذیری “هاب لجستیک یکپارچه” به عنوان یکی از اولویت های اصلی طرح جامع منطقه مطرح می باشد که بسترسازی سرمایهگذاری و کاهش مشکلات گلوگاه های ترانزیتی را در پی خواهد داشت و توسعه ترانزیت را تسهیل خواهد کرد.