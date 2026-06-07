تلاش برای تسهیل تردد کیشوندان و گردشگران با توسعه شبکه پروازی فرودگاه لامرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این پروازها با مبدأ شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شیراز به مقصد لامرد برقرار خواهند شد. هدف اصلی از این اقدام، تسهیل تردد کیشوندان و گردشگران و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رونق دوباره صنعت گردشگری در جزیره کیش است.

افزایش پرواز مسیر تهران - لامرد - مشهد و بالعکس از روز چهارشنبه۲۰خرداد۱۴۰۵ با برنامه ریزی های انجام شده پرواز دیگری در مسیر تهران - لامرد – مشهد به صورت رفت و برگشت از روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ برقرار می شود تا تعداد پروازها در این مسیر به 4 سورتی در 4 روز هفته افزایش یابد. برقراری پروازمستقیم به پایتخت با برقراری پرواز تهران - لامرد - تهران از جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ شرکت هواپیمایی کیش در ادامه برنامه ریزی ها برای تسهیل تردد و جابه‌جایی کیشوندان و گردشگران از برقراری پرواز ویژه مستقیم تهران - لامرد - تهران در روز جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد. این پرواز هر جمعه در این مسیر برقرار است. لازم به ذکر است کیشوندان و گردشگران می توانند جهت رزرو و تهیه بلیت به روش‌های زیر اقدام نمایند: - مراجعه به وب‌سایت رسمی هواپیمایی کیش: www.kishairlines.ir - مراجعه به دفاتر فروش مستقیم کیش ایر - مراجعه به آژانس‌های معتبر مسافرتی

انتهای پیام/