تلاش برای تسهیل تردد کیشوندان و گردشگران با توسعه شبکه پروازی فرودگاه لامرد
شرکت هواپیمایی کیش در راستای تلاش برای بهبود خدمات دهی به کیشوندان و گردشگران، از برقراری پروازهای جدید از مبادی مختلف به مقصد لامرد خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این پروازها با مبدأ شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و شیراز به مقصد لامرد برقرار خواهند شد. هدف اصلی از این اقدام، تسهیل تردد کیشوندان و گردشگران و همچنین ایجاد زیرساختهای لازم برای رونق دوباره صنعت گردشگری در جزیره کیش است.
افزایش پرواز مسیر تهران - لامرد - مشهد و بالعکس از روز چهارشنبه۲۰خرداد۱۴۰۵
با برنامه ریزی های انجام شده پرواز دیگری در مسیر تهران - لامرد – مشهد به صورت رفت و برگشت از روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ برقرار می شود تا تعداد پروازها در این مسیر به 4 سورتی در 4 روز هفته افزایش یابد.
برقراری پروازمستقیم به پایتخت با برقراری پرواز تهران - لامرد - تهران از جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
شرکت هواپیمایی کیش در ادامه برنامه ریزی ها برای تسهیل تردد و جابهجایی کیشوندان و گردشگران از برقراری پرواز ویژه مستقیم تهران - لامرد - تهران در روز جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
این پرواز هر جمعه در این مسیر برقرار است.
لازم به ذکر است کیشوندان و گردشگران می توانند جهت رزرو و تهیه بلیت به روشهای زیر اقدام نمایند:
- مراجعه به وبسایت رسمی هواپیمایی کیش: www.kishairlines.ir
- مراجعه به دفاتر فروش مستقیم کیش ایر
- مراجعه به آژانسهای معتبر مسافرتی