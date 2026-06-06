خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین گروه جوجه‌لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی جزیره کیش راهی دریا شدند

اولین گروه جوجه‌لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی جزیره کیش راهی دریا شدند
کد خبر : 1795389
لینک کوتاه کپی شد.

با پایان یافتن دوره تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی که از اواخر اسفندماه آغاز شده و تا اواسط خردادماه تداوم داشت، فصل خروج جوجه‌ها از بیش از ۳۰ لانه فعال در سایت حفاظت‌شده کیش آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی از گونه‌های در معرض خطر انقراض جهانی به شمار می‌روند و جزایر کیش و هندورابی از زیستگاه‌های حائز اهمیت برای تخم‌گذاری این گونه در خلیج فارس محسوب می‌شوند.

بچه لاکپشت های پوزه عقابی پس از سپری کردن یک دوره حدوداً دوماهه در زیر شن‌های ساحلی، این روزها در ساعات خنک شبانه از تخم یرون آمده و بر اساس غریزه طبیعی، مسیر خود را به سمت آب‌های خلیج فارس آغاز می‌کنند؛ رویدادی که امسال با افزایش تعداد لانه‌ها در کیش و هندورابی همراه بوده است.

بر اساس پایش‌های میدانی، در حال حاضر بیش از ۳۰ لانه فعال در سایت حفاظت‌شده کیش به ثبت رسیده که نشان‌دهنده وضعیت مطلوب زیستگاهی در فصل زادآوری امسال است. بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که به دلیل شرایط محیطی مساعد و کاهش ترددهای دریایی در ماه‌های اخیر، جمعیت بیشتری از این گونه نسبت به سال گذشته در سواحل کیش و هندورابی مشاهده شده است.

سایت‌های حفاظت‌شده در این ایام تحت نظارت شبانه‌روزی کارشناسان محیط‌زیست قرار دارند و اقداماتی نظیر پایش مستمر لانه‌ها، مدیریت تردد و کنترل عوامل تهدیدکننده، با هدف افزایش نرخ بقای جوجه لاکپشت ها در حال انجام است.

کارشناسان تأکید دارند که خروج جوجه‌ها عمدتاً در ساعات خنک شبانه انجام می‌شود و هرگونه آلودگی نوری، ایجاد آلودگی صوتی یا ورود به حریم تعیین‌شده، می‌تواند مسیر حرکت آن‌ها به سمت دریا را مختل کند. از این رو، از کیشوندان و گردشگران درخواست می‌شود ضمن رعایت حریم حفاظتی، از تابش نور مستقیم و ایجاد هرگونه مزاحمت در سواحل مجاور سایت ها خودداری نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی