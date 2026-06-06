به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی از گونه‌های در معرض خطر انقراض جهانی به شمار می‌روند و جزایر کیش و هندورابی از زیستگاه‌های حائز اهمیت برای تخم‌گذاری این گونه در خلیج فارس محسوب می‌شوند.

بچه لاکپشت های پوزه عقابی پس از سپری کردن یک دوره حدوداً دوماهه در زیر شن‌های ساحلی، این روزها در ساعات خنک شبانه از تخم یرون آمده و بر اساس غریزه طبیعی، مسیر خود را به سمت آب‌های خلیج فارس آغاز می‌کنند؛ رویدادی که امسال با افزایش تعداد لانه‌ها در کیش و هندورابی همراه بوده است.

بر اساس پایش‌های میدانی، در حال حاضر بیش از ۳۰ لانه فعال در سایت حفاظت‌شده کیش به ثبت رسیده که نشان‌دهنده وضعیت مطلوب زیستگاهی در فصل زادآوری امسال است. بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که به دلیل شرایط محیطی مساعد و کاهش ترددهای دریایی در ماه‌های اخیر، جمعیت بیشتری از این گونه نسبت به سال گذشته در سواحل کیش و هندورابی مشاهده شده است.

سایت‌های حفاظت‌شده در این ایام تحت نظارت شبانه‌روزی کارشناسان محیط‌زیست قرار دارند و اقداماتی نظیر پایش مستمر لانه‌ها، مدیریت تردد و کنترل عوامل تهدیدکننده، با هدف افزایش نرخ بقای جوجه لاکپشت ها در حال انجام است.

کارشناسان تأکید دارند که خروج جوجه‌ها عمدتاً در ساعات خنک شبانه انجام می‌شود و هرگونه آلودگی نوری، ایجاد آلودگی صوتی یا ورود به حریم تعیین‌شده، می‌تواند مسیر حرکت آن‌ها به سمت دریا را مختل کند. از این رو، از کیشوندان و گردشگران درخواست می‌شود ضمن رعایت حریم حفاظتی، از تابش نور مستقیم و ایجاد هرگونه مزاحمت در سواحل مجاور سایت ها خودداری نمایند.