جابهجایی بیش از ۲ هزار خودرو در مسیر دریایی کیش طی یک هفته گذشته
ناوگان دریایی کیش در هفته گذشته با تردد ۱۱۴ لندینگکرافت، موفق به جابهجایی بیش از ۲ هزار دستگاه خودروی سواری بین جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، هفته گذشته در مجموع ۱۱ هزار و ۵۸۶ مسافر از طریق شناورهای مسافری و لندینگکرافت در مسیر دریایی جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب تردد کردهاند که از این تعداد، ۶ هزار و ۲۶ نفر مسافر ورودی و ۵ هزار و ۵۶۰ نفر مسافر خروجی بودهاند.
در این بازه زمانی، ۱۱۴ سفر لندینگکرافت انجام شد که طی آن ۲ هزار و ۶۹ دستگاه خودرو شامل یکهزار و ۵۵ خودرو وارد و یکهزار و ۱۴ خودرو از کیش خارج شدند. همچنین در همین مدت، ۳ هزار و ۱۶۵ سرنشین خودرو در مسیر ورودی و ۳ هزار و ۴۲ سرنشین در مسیر خروجی توسط همین شناورها منتقل شدند.
در بخش شناورهای مسافری تندرو نیز ۱۲۶ سفر دریایی انجام شد که طی آن ۵ هزار و ۳۷۹ مسافر جابهجا شدند؛ آماری که شامل ۲ هزار و ۸۶۱ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۵۱۸ مسافر خروجی است.