خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جابه‌جایی بیش از ۲ هزار خودرو در مسیر دریایی کیش طی یک هفته گذشته

جابه‌جایی بیش از ۲ هزار خودرو در مسیر دریایی کیش طی یک هفته گذشته
کد خبر : 1795387
لینک کوتاه کپی شد.

ناوگان دریایی کیش در هفته گذشته با تردد ۱۱۴ لندینگ‌کرافت، موفق به جابه‌جایی بیش از ۲ هزار دستگاه خودروی سواری بین جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، هفته گذشته در مجموع ۱۱ هزار و ۵۸۶ مسافر از طریق شناورهای مسافری و لندینگ‌کرافت در مسیر دریایی جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۶ هزار و ۲۶ نفر مسافر ورودی و ۵ هزار و ۵۶۰ نفر مسافر خروجی بوده‌اند.

در این بازه زمانی، ۱۱۴ سفر لندینگ‌کرافت انجام شد که طی آن ۲ هزار و ۶۹ دستگاه خودرو شامل یک‌هزار و ۵۵ خودرو وارد و یک‌هزار و ۱۴ خودرو از کیش خارج  شدند. همچنین در همین مدت، ۳ هزار و ۱۶۵ سرنشین خودرو در مسیر ورودی و ۳ هزار و ۴۲ سرنشین در مسیر خروجی توسط همین شناورها منتقل شدند.

در بخش شناورهای مسافری تندرو نیز ۱۲۶ سفر دریایی انجام شد که طی آن ۵ هزار و ۳۷۹ مسافر جابه‌جا شدند؛ آماری که شامل ۲ هزار و ۸۶۱ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۵۱۸ مسافر خروجی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی