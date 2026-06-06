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پاسخگویی مستقیم معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش به مطالبات شهروندان در سامانه ۱۲۴

پاسخگویی مستقیم معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش به مطالبات شهروندان در سامانه ۱۲۴
کد خبر : 1795383
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در راستای اجرای طرح «یکشنبه‌های پاسخگویی» و ارتقای شفافیت اداری، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش فردا یکشنبه 17 خرداد با حضور در مرکز پاسخگویی به شکایات، به‌صورت مستقیم پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های کیشوندان خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در ادامه سلسله‌نشست‌های ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، فردا یکشنبه ۱۷ خردادماه، علی حسنلو، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، با استقرار در مرکز سامانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات (۱۲۴)، پاسخگوی مطالبات مردمی است.

بر اساس این گزارش، کیشوندان می‌توانند از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح فردا، با شماره‌گیری سامانه ۱۲۴، مسائل، انتقادات، پیشنهادها و شکایات خود در حوزه گردشگری و خدمات مرتبط را به‌صورت مستقیم با معاون گردشگری سازمان در میان بگذارند.

این اقدام با هدف تسهیل در پیگیری مطالبات شهروندان، شناسایی چالش‌های حوزه گردشگری و تقویت نظارت مردمی بر ارائه خدمات در جزیره کیش صورت می‌گیرد.

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