پاسخگویی مستقیم معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش به مطالبات شهروندان در سامانه ۱۲۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در ادامه سلسله‌نشست‌های ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، فردا یکشنبه ۱۷ خردادماه، علی حسنلو، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، با استقرار در مرکز سامانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات (۱۲۴)، پاسخگوی مطالبات مردمی است.