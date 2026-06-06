بررسی وضعیت روند صدور مجوز خروج خودرو از جزیره کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود نیک‌افروز در حاشیه بازدید از خدمات دهی حوزه صدور مجوز خروج خودرو با اشاره به مصوبات شورای تأمین منطقه آزاد کیش مبنی بر احیای فرآیند خروج خودرو در شرایط ویژه اظهار داشت: با اتخاذ تمهیدات لازم، امکان خروج خودروی کیشوندان با رعایت ضوابط اضطراری، مشابه دوران جنگ فراهم شده است ویه منظور تکریم کیشوندان و با توجه به شرایط جوی، محل ارائه این خدمات از پارک مینا به مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش تغییر یافته تا فرآیند صدور مجوز در فضایی مناسب‌تر انجام شود.

وی با ابراز قدردانی از تعامل سازنده پلیس راهور کیش و همچنین همکاری پلیس راهور ناجا، افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، امکان تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سطح کشور تا پایان تاریخ اعلامی فراهم شده است و این تسهیلات تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقی خواهد بود.

نیک‌افروز با تأکید بر الزام به رعایت بازه زمانی تعیین‌شده تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مهلت پایانی طرح خروج خودرو از جزیره کیش، ۳۱ تیرماه است؛ لذا کلیه دارندگان خودرو که از جزیره خارج شده‌اند و یا در روزهای آتی اقدام به خروج خواهند کرد، مکلف‌اند حداکثر تا تاریخ مذکور به جزیره کیش بازگردند.

وی در خصوص ضوابط مربوط به خودروهایی که پیش‌تر سابقه خروج از جزیره را داشته‌اند، خاطرنشان کرد: این دسته از متقاضیان نیز مشمول بهره‌مندی از تسهیلات هستند؛ لیکن ملزم‌اند پیش از مراجعه به مرکز همایش‌ها، با حضور در پلیس راهور و گمرک جمهوری اسلامی، نسبت به انجام معاینات فنی و احراز اصالت ارکان اصلی خودرو اقدام نمایند و پس از تأیید نهایی، صدور مجوز منوط به ارائه تأییدیه‌های دریافتی در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی است.