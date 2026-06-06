گام بلند منطقه آزاد ماکو برای جذب سرمایهگذاران استانی/ آغاز واگذاری زمین به واحدهای تولیدی در آینده نزدیک
مهدی دستگردی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در جریان بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی شهر ارومیه، از تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذار و آغاز قریبالوقوع واگذاری اراضی صنعتی در این منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، این بازدید با هدف شناسایی فعالان اقتصادی توانمند استان و تشریح مزیتهای رقابتی، قانونی و زیرساختی منطقه آزاد ماکو برای سرمایهگذاران انجام شد. در تمامی این دیدارها، سرپرست معاونت اقتصادی با تأکید بر استراتژی جدید سازمان در حمایت از تولید، اعلام کرد: «فرآیند ثبت درخواست واگذاری زمین به سرمایهگذاران در سازمان نهایی شده و در اولین فرصت عملیاتی خواهد شد تا مسیر استقرار صنایع در منطقه هموارتر گردد.»
در حاشیه این بازدیدها، وضعیت شرکت «درخشان کبیر منطقه آزاد ماکو» که پیش از این جواز تأسیس خود را دریافت کرده، بررسی شد. این واحد صنعتی که در زمینه تولید انواع لیفتراک و ژنراتور فعالیت خواهد کرد، با استقرار در سولهای به متراژ ۱۲۰۰ متر مربع، از فردا فرآیند واردات خط تولید مدرن خود را از کشور چین آغاز میکند تا به زودی شاهد بهرهبرداری از یکی از واحدهای پیشرفته لجستیکی و صنعتی در قلب منطقه آزاد ماکو باشیم.