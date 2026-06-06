غبارروبی مزار شهدای گمنام در منطقه آزاد ماکو به یاد امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و عید غدیر
همزمان با ایام سوگواری رحلت ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد و فرارسیدن عید سعید غدیر خم، مراسم غبارروبی و نثار فاتحه بر مزار مطهر شهدای گمنام با حضور مسئولان، اعضای شورای اداری و تامین منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ همزمان با ایام سوگواری رحلت ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد و فرارسیدن عید سعید غدیر خم، مراسم غبارروبی و نثار فاتحه بر مزار مطهر شهدای گمنام با حضور مسئولان، اعضای شورای اداری و تامین منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
️در این مراسم معنوی، حاضران ضمن نثار فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، با آرمانهای والای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.