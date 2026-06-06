تقویت همکاریهای بینالمللی؛ رایزنی منطقه آزاد ماکو با سرمایهگذاران چینی برای توسعه معدن و تجارت
در راستای توسعه تعاملات اقتصادی بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در نشستی تخصصی با هیئتی از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی چینی، زمینههای همکاری مشترک را مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ماکو، در این جلسه، محورهای اصلی گفتگو بر استفاده از توانمندیهای طرف چینی در فرآیند «جذب سرمایهگذار خارجی» برای منطقه آزاد ماکو متمرکز بود. با توجه به ظرفیتهای شبکه تجاری و تجربه هیئت چینی در بازارهای جهانی، این همکاری میتواند نقطه عطفی در معرفی و بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی این منطقه باشد.
تمرکز بر صنعت معدن و تقویت زنجیره تأمین
یکی از مباحث کلیدی این نشست، بررسی پتانسیلهای غنی معدنی در منطقه آزاد ماکو بود. دو طرف بر لزوم سرمایهگذاری مشترک در بخش استخراج و فرآوری مواد معدنی توافق کردند تا ضمن جلوگیری از خامفروشی، ارزشافزوده حداکثری در منطقه ایجاد شود. علاوه بر این، گسترش فعالیتهای بازرگانی و تسهیل صادرات و واردات از دیگر محورهای مهم این گفتگو بود. طرفین با تأکید بر موقعیت استراتژیک منطقه آزاد ماکو به عنوان دروازه ورود به بازارهای اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بر لزوم تسهیل جریان کالا بین ایران و چین تأکید کردند. هدف از این همکاری، کاهش هزینههای مبادلات تجاری و ارتقای کارایی لجستیکی میان دو کشور عنوان شد.
حمایت از سرمایهگذاران و تسهیلگری در منطقه آزاد ماکو
مهدی دستگردی، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در این نشست با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده، اعلام کرد که این سازمان آماده ارائه بستههای حمایتی ویژه، تسریع در صدور مجوزها و واگذاری زمینهای صنعتی به سرمایهگذاران چینی است تا بستری امن و جذاب برای فعالیتهای اقتصادی فراهم شود. هیئت چینی نیز با ابراز علاقهمندی به مزیتهای جغرافیایی و اقتصادی کمنظیر منطقه آزاد ماکو، این منطقه را یک قطب راهبردی برای توسعه فعالیتهای تجاری در منطقه دانستند. در پایان این نشست، طرفین توافق کردند که کارگروههای تخصصی برای پیگیری و اجراییسازی پروژههای پیشنهادی تشکیل شود تا فرآیندهای قانونی و عملیاتی در سریعترین زمان ممکن آغاز گردد.
این رایزنیها گامی بلند در مسیر تنوعبخشی به شرکای اقتصادی بینالمللی و تثبیت جایگاه منطقه آزاد ماکو به عنوان یکی از کانونهای اصلی تجارت فرامرزی در کشور محسوب میشود.