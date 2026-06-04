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آغاز عملیات اجرایی جنگل‌کاری ۱۰۰ هکتاری در حاشیه رودخانه ارس با حمایت سازمان منطقه آزاد ماکو

آغاز عملیات اجرایی جنگل‌کاری ۱۰۰ هکتاری در حاشیه رودخانه ارس با حمایت سازمان منطقه آزاد ماکو
کد خبر : 1794804
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در راستای عمل به منویات قائد شهید امت در زمینه توسعه فضای سبز، حفاظت از منابع طبیعی و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال، عملیات اجرایی توافق‌نامه جنگل‌کاری دست‌کاشت ۱۰۰ هکتاری در حاشیه رودخانه ارس آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این مراسم با حضور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان،‌فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی هنگ مرزی، مسئولان محیط زیست، منابع آب، جهاد کشاورزی و با مشارکت معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
 بر اساس این توافق‌نامه، اعتبار مورد نیاز اجرای طرح از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو تأمین شده و عملیات اجرایی آن شامل بهسازی عرصه، آبیاری، هرس، لایروبی انهار، کاشت نهال، حراست و نگهبانی از محدوده و همچنین محصورسازی منطقه خواهد بود.
 اجرای این پروژه به بخش خصوصی واگذار شده و پیمانکار مربوطه به مدت سه سال مسئولیت نگهداری، حفاظت و توسعه این محدوده جنگلی را بر عهده خواهد داشت.
 این اقدام در راستای حفاظت از محیط زیست، توسعه پوشش گیاهی، مقابله با بیابان‌زایی و صیانت از حاشیه رودخانه ارس انجام می‌شود و گامی مؤثر در تحقق اهداف توسعه پایدار در منطقه آزاد ماکو به شمار می‌رود.

 

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