به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این مراسم با حضور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان،‌فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی هنگ مرزی، مسئولان محیط زیست، منابع آب، جهاد کشاورزی و با مشارکت معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو برگزار شد.

بر اساس این توافق‌نامه، اعتبار مورد نیاز اجرای طرح از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو تأمین شده و عملیات اجرایی آن شامل بهسازی عرصه، آبیاری، هرس، لایروبی انهار، کاشت نهال، حراست و نگهبانی از محدوده و همچنین محصورسازی منطقه خواهد بود.

اجرای این پروژه به بخش خصوصی واگذار شده و پیمانکار مربوطه به مدت سه سال مسئولیت نگهداری، حفاظت و توسعه این محدوده جنگلی را بر عهده خواهد داشت.

این اقدام در راستای حفاظت از محیط زیست، توسعه پوشش گیاهی، مقابله با بیابان‌زایی و صیانت از حاشیه رودخانه ارس انجام می‌شود و گامی مؤثر در تحقق اهداف توسعه پایدار در منطقه آزاد ماکو به شمار می‌رود.

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