فرودگاه بینالمللی کیش در انتظار مجوز برای برقراری پروازها/ فعالسازی زنجیره جایگزین تردد کیشوندان و گردشگران از مسیر «لامرد-چارک»
با دستور ویژه محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و در راستای تداوم جریان ایمن سفر به جزیره کیش، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش ضمن اعلام آمادگی زیرساختهای فرودگاهی این جزیره، مسیر جایگزین «فرودگاه لامرد-بندر چارک-کیش» را برای تسهیل تردد کیشوندان و گردشگران فعال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عزتالله محمدی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، با اشاره به آخرین وضعیت تردد هوایی به جزیره کیش اظهار کرد: تمامی زیرساختهای فرودگاهی کیش در بخشهای فنی، عملیاتی، خدمات ترمینالی و پشتیبانی در آمادگی کامل قرار دارند و فرودگاه بینالمللی کیش از نظر زیرساختی هیچ محدودیتی برای پذیرش پروازها ندارد.
آمادگی کامل زیرساختهای فرودگاهی کیش
محمدی افزود: تمامی واحدهای عملیاتی و پشتیبانی در آمادهباش کامل هستند و خدمات ترمینالی نیز بدون محدودیت قابل ارائه است.
ازسرگیری پروازها پس از صدور مجوزهای لازم
وی با اشاره به پیگیری های مستمر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای بازگشایی فرودگاه کیش و از سرگیری پروازها ادامه داد: درحال حاضر پروازها در هیچ یک از جزایر جنوبی کشور برقرار نیست و ازسرگیری پروازها در جزیره کیش نیز همانند دیگر جزایر منوط به صدور مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیصلاح و سایر نهادهای مسئول است و به محض ابلاغ این مجوزها، خدمات پروازی در فرودگاه بینالمللی کیش از سر گرفته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش تأکید کرد: پیگیریها برای برقراری پروازها بهصورت مستمر ادامه دارد و به محض برقراری امنیت و فراهم شدن شرایط لازم، پروازها برقرار خواهد شد.
فعالسازی مسیر جایگزین برای تداوم سفر کیشوندان و گردشگران
محمدی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای جلوگیری از وقفه در سفر به جزیره کیش و تأکید محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در راستای تسهیل سفر کیشوندان و گردشگران گفت: بدین منظور مسیر جایگزین «لامرد–چارک–کیش» با هماهنگیهای انجامشده فعال شده است.
وی با قدردانی از همکاری مسئولان فرودگاهی لامرد، در تشریح این مسیر افزود: کیشوندان و گردشگران پس از ورود به فرودگاه لامرد، مسیر زمینی ۱۶۰ کیلومتری تا بندر چارک را طی میکنند و سپس از طریق شناورهای مسافری تندرو، در مدتزمان تقریبی یک ساعت وارد جزیره کیش میشوند.
محمدی خاطرنشان کرد: این زنجیره حملونقل با هدف کاهش وقفه در جابهجایی کیشوندان و گردشگران، تسهیل برنامهریزی سفر و تداوم خدمترسانی به گردشگران طراحی و فعال شده است.
اطلاعرسانی پیش از سفر، شرط برنامهریزی بهتر
وی در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاع از آخرین وضعیت تردد دریایی، از کیشوندان و گردشگران خواست پیش از اقدام به سفر، نسبت به بررسی شرایط جوی و برنامه حرکت شناورها اطمینان حاصل کنند.
بر این اساس، بندرگاه کیش بهصورت شبانهروزی از طریق شماره ۴۴۴۸۸_ با پیش شماره ۰۷۶ آماده پاسخگویی به کیشوندان و گردشگران است و اطلاعات لازم درباره وضعیت دریا و برنامه تردد شناورها را ارائه میکند.