بررسی ایجاد کریدور صادراتی ایران از مسیر منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی؛در جریان این جلسه که مهدی گلدوست عضو هیأت مدیره و مدیر فناوری اطلاعات سازمان نیز حضور داشت، طرفین در خصوص عملیاتی سازی تفاهم نامه های همکاری با توجه به ظرفیت ها و فرصت های جدید ایجاد شده برای نخستین منطقه آزاد شمال کشور با هدف اجرای شاخص های انقلاب صنعتی چهارم و پنجم، و مناطق آزاد نسل ششم، گفتگو کردند.

بنابراین گزارش "همکاری در زمینه ایجاد کریدور صادراتی ایران از مسیر منطقه آزاد انزلی" با تکیه بر توانمندی های علمی-پژوهشی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به ویژه در شهرک صنعتی ناحیه 3 این منطقه با اولویت حضور شرکت های صادرات محور به بازار اوراسیا-حاشیه دریای کاسپین و شروع به کار زیست بوم فناوری-نوآوری نخستین منطقه آزاد شمال کشور، مهمترین محور توافق شده میان مدیریت عالی سازمان و رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بود.

گفتنی است در این دیدار هادی پنداشته مدیر سرمایه گذاری سازمان به تبیین شاخص ها و اولویت های جذب سرمایه گذار سازمان در زمینه های تولیدی-صنعتی و شرکت های دانش بنیان،نوآور،فناور پرداخت و محمدمهدی فرید وند مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، آصف کریمی معاون توسعه فناوری، مهرداد استیری معاون اجرایی و فنی، میثم یوسفی رییس مرکز رشد و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز به بیان زمینه های همکاری در تأمین مالی شرکت های دانش بنیان فعال در منطقه و فرصت های همکاری در حوزه زیست بوم فناورانه-نوآوری منطقه آزاد انزلی با اولویت صادرات محصولات و کالاهای دانش بنیان اظهار نظر کردند.

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