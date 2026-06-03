با هدف توسعه خدمات هوشمند و تسهیل ارائه خدمات؛
تفاهمنامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران امضا شد
با هدف توسعه همکاریهای مشترک، تسهیل فرآیندهای خدماترسانی و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و شهروندان، تفاهمنامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با حضور مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و حوریه رستمزاد، مدیرکل پست استان گیلان مبادله و اجرایی شد.
این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاریهای دوجانبه، بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای طرفین و ارتقای سطح خدمات قابل ارائه در منطقه آزاد انزلی منعقد شده و زمینهساز گسترش خدمات الکترونیک، تسهیل فرآیندهای اداری و بهبود دسترسی فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و مراجعان به خدمات مورد نیاز خواهد بود.
مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در حاشیه امضای این تفاهمنامه، توسعه همکاری با دستگاههای خدماترسان و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی در جهت تسهیل امور و افزایش رضایتمندی ذینفعان را از رویکردهای مهم سازمان برشمرد و بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین و خدمات هوشمند در ارائه خدمات تأکید کرد.
حوریه رستمزاد، مدیرکل پست استان گیلان نیز با استقبال از توسعه همکاریهای مشترک با سازمان منطقه آزاد انزلی، این تفاهمنامه را گامی مؤثر در جهت همافزایی ظرفیتهای دو مجموعه عنوان کرد و بر آمادگی شرکت ملی پست برای گسترش خدمات و همکاریهای مشترک در راستای تسهیل امور و ارتقای کیفیت خدماترسانی تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، انعقاد این تفاهمنامه گامی در مسیر توسعه دولت هوشمند، ارتقای کیفیت خدماترسانی، کاهش مراجعات غیرضروری و تسهیل ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و ساکنان منطقه آزاد انزلی محسوب میشود. گفتنی است سازمان منطقه آزاد انزلی در سالهای اخیر با رویکرد توسعه زیرساختهای هوشمند و بهبود فرآیندهای خدماتی، همکاری با نهادها و دستگاههای ملی را در دستور کار قرار داده است.