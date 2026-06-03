به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران و شهروندان و با هدف بررسی میدانی وضعیت سواحل، مصطفی طاعتی‌مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از محدوده‌های ساحلی منطقه بازدید کرد.



در این بازدید، آخرین وضعیت زیرساخت‌های ساحلی از جمله مسیرهای دسترسی، سیستم روشنایی، سرویس‌های بهداشتی، امکانات رفاهی، تجهیزات امداد و نجات و همچنین شرایط موجود طرح‌های شنا مورد ارزیابی قرار گرفت و مسائل، نیازها و الزامات موجود برای ارتقای کیفیت خدمات در این حوزه بررسی شد.



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی مناسب سواحل برای حضور گردشگران اظهار داشت: فراهم‌سازی زیرساخت‌های استاندارد و مناسب در سواحل، علاوه بر افزایش رضایتمندی گردشگران و شهروندان، نقش مهمی در ارتقای ایمنی و توسعه گردشگری دریامحور ایفاء می‌کند.



وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر ساحلی منطقه آزاد انزلی افزود: بهره‌گیری مطلوب از این ظرفیت‌ها مستلزم توجه ویژه به زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی و ایمنی است و تمامی بخش‌های مرتبط باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم، نسبت به رفع نواقص و ارتقای امکانات موجود اقدام کنند.



در ادامه این بازدید، موضوعاتی همچون تقویت ایمنی در محدوده‌های مجاز شنا، جانمایی و استقرار مناسب تجهیزات نجات غریق، نصب علائم هشداردهنده و تابلوهای راهنما، توسعه امکانات رفاهی و خدماتی و همچنین ساماندهی هرچه بهتر فضاهای ساحلی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده تأکید شد.



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین بر لزوم آمادگی کامل سواحل برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی مستمر برای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های ساحلی منطقه شد.



در پایان این بازدید، مقرر شد ضمن جمع‌بندی مسائل و نیازهای احصا شده، اقدامات لازم برای بهبود زیرساخت‌های ساحلی، ارتقای سطح خدمات‌رسانی و ساماندهی طرح‌های شنا با اولویت و سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

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