توافق برای بهسازی محورهای روستایی با مشارکت منطقه آزاد ماکو و راهداری

در نشستی با حضور فرماندار شهرستان ماکو،‌ نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی،‌ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و مسئولان اجرایی، راهکارهای بهسازی و توسعه محورهای روستایی منطقه بررسی و بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در نشستی با حضور شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو،‌ عمر علیپور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی،‌ شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و مسئولان اجرایی، راهکارهای بهسازی و توسعه محورهای روستایی منطقه بررسی و بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید شد. صدر نورمحمدی، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به تفاهم‌نامه میان این سازمان و اداره‌کل راهداری اظهار داشت:
جزئیات بهسازی ۶۰ کیلومتر از راه‌های روستایی منطقه آزاد ماکو اعلام شده است.
عملیات بهسازی و آسفالت در مجموع به طول ۶۰ کیلومتر اجرایی می‌شود که شامل مسیرهای ذیل است:
– محور شوطلو به طول ۲۱ کیلومتر
– محور شوربلاغ و علی‌حاجو به طول ۱۷ کیلومتر
– مسیر روستاهای سوریک، آغ‌گل، ملاحسین و چخماقلو به طول ۲۰ کیلومتر
– جاده روستای فتاح و مسیر منتهی به شهرک میلاد
وی همچنین بر ارتقای ایمنی جاده‌ها تأکید کرد و افزود: تکمیل بالشتک‌های نیوجرسی در مسیر سه‌راهی هندور تا گیت ورودی و نصب نرده‌های ایمنی (هندریل) در ابنیه فنی این محور نیز با مشارکت اداره‌کل راهداری انجام خواهد شد.

