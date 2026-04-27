توافق برای بهسازی محورهای روستایی با مشارکت منطقه آزاد ماکو و راهداری

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در نشستی با حضور شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو،‌ عمر علیپور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی،‌ شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و مسئولان اجرایی، راهکارهای بهسازی و توسعه محورهای روستایی منطقه بررسی و بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید شد. صدر نورمحمدی، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به تفاهم‌نامه میان این سازمان و اداره‌کل راهداری اظهار داشت:

جزئیات بهسازی ۶۰ کیلومتر از راه‌های روستایی منطقه آزاد ماکو اعلام شده است.

عملیات بهسازی و آسفالت در مجموع به طول ۶۰ کیلومتر اجرایی می‌شود که شامل مسیرهای ذیل است:

– محور شوطلو به طول ۲۱ کیلومتر

– محور شوربلاغ و علی‌حاجو به طول ۱۷ کیلومتر

– مسیر روستاهای سوریک، آغ‌گل، ملاحسین و چخماقلو به طول ۲۰ کیلومتر

– جاده روستای فتاح و مسیر منتهی به شهرک میلاد

وی همچنین بر ارتقای ایمنی جاده‌ها تأکید کرد و افزود: تکمیل بالشتک‌های نیوجرسی در مسیر سه‌راهی هندور تا گیت ورودی و نصب نرده‌های ایمنی (هندریل) در ابنیه فنی این محور نیز با مشارکت اداره‌کل راهداری انجام خواهد شد.