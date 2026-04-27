اتخاذ تصمیمات مؤثر برای ساماندهی و بهبود شرایط محل دفن زباله

اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ماکو، به ریاست فرماندار شهرستان ماکو،مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد ماکو و با حضور بخشدار مرکزی، شهرداران ماکو و بازرگان، نماینده دادستانی، رئیس اداره محیط‌زیست، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نماینده شبکه بهداشت و سایر اعضای مرتبط، در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ محور اصلی جلسه، بررسی وضعیت فعلی محل دفن زباله شهرستان و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای ساماندهی و بهبود شرایط آن بود.
شهلا تاجفر فرماندار شهرستان، مدیریت اصولی پسماند را از مهم‌ترین دغدغه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و بهداشتی منطقه عنوان کرد و گفت: رسیدگی فوری به وضعیت پسماند و ساماندهی محل دفن زباله، فقط وظیفه اداری نیست؛ تمام ادارات و نهادهای شهرستان باید در این موضوع مشارکت جدی داشته باشند.
آیلا قلی‌زاده، مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد ماکو در این نشست با اشاره به رویکرد علمی سازمان برای حل معضل پسماند گفت:مطالعات فاز صفر تا دو تأسیسات دفع پسماند منطقه آزاد ماکو با هدف مدیریت اصولی پسماندهای شهری، صنعتی و خدماتی کلید خورده است. وی افزود: این طرح بزرگ مطالعاتی در سال ۱۴۰۴ و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان آغاز شده است تا نقشه راه دقیقی برای دفع بهداشتی و مدرن پسماندها در منطقه ترسیم شود.
قلی‌زاده تأکید کرد که این سازمان مصمم است با تکیه بر نتایج این مطالعات، زیرساخت‌های لازم را برای صیانت از محیط زیست و سلامت شهروندان را فراهم کند.
انتهای پیام/
