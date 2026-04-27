خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از واحدهای تولیدی شوط به مناسبت هفته کار و کارگر

کد خبر : 1778741
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اتفاق فرماندار شهرستان شوط با حضور در جمع صنعتگران و کارگران تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان‌شوط ، از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در سنگر تولید قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این بازدید که با هدف بررسی میدانی مشکلات و تجلیل از مقام شامخ کارگران صورت گرفت، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ضمن گفتگو با پرسنل و مدیران واحدهای صنعتی، کارگران را ستون فقرات اقتصاد و نماد امید در مسیر توسعه صنعتی کشور دانست.
وی با تأکید بر سیاست‌های حمایتی این سازمان از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: «چرخ‌های اقتصاد کشور به دستان توانمند کارگران عزیز می‌چرخد و ما خود را ملزم می‌دانیم که با رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای اداری، قدردان این مجاهدت‌ها باشیم.»
در این دیدار، کارگران و مدیران واحدهای تولیدی نیز ضمن بیان بی‌واسطه دغدغه‌های خود، از توجه ویژه مدیریت منطقه آزاد ماکو به جامعه کارگری استقبال کردند.
این بازدید در نهایت با اهدای گل و لوح تقدیر به جمعی از کارگران نمونه این واحدهای صنعتی به پایان رسید تا پیامی روشن از همدلی و حمایتِ مدیریت منطقه آزاد با بدنه فعال تولید در هفته کار و کارگر باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید