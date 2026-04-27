بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از واحدهای تولیدی شوط به مناسبت هفته کار و کارگر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این بازدید که با هدف بررسی میدانی مشکلات و تجلیل از مقام شامخ کارگران صورت گرفت، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ضمن گفتگو با پرسنل و مدیران واحدهای صنعتی، کارگران را ستون فقرات اقتصاد و نماد امید در مسیر توسعه صنعتی کشور دانست.

وی با تأکید بر سیاست‌های حمایتی این سازمان از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: «چرخ‌های اقتصاد کشور به دستان توانمند کارگران عزیز می‌چرخد و ما خود را ملزم می‌دانیم که با رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای اداری، قدردان این مجاهدت‌ها باشیم.»

در این دیدار، کارگران و مدیران واحدهای تولیدی نیز ضمن بیان بی‌واسطه دغدغه‌های خود، از توجه ویژه مدیریت منطقه آزاد ماکو به جامعه کارگری استقبال کردند.

این بازدید در نهایت با اهدای گل و لوح تقدیر به جمعی از کارگران نمونه این واحدهای صنعتی به پایان رسید تا پیامی روشن از همدلی و حمایتِ مدیریت منطقه آزاد با بدنه فعال تولید در هفته کار و کارگر باشد.

