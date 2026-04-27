توافق برای بهسازی محورهای روستایی با مشارکت منطقه آزاد ماکو و راهداری / محوریت مدیر فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ فرهنگ بهادری مدیر فنی و زیربنایی این سازمان، در جریان بازدید میدانی از نقاط کلیدی شهرستان اعلام کرد:جهت روان‌سازی ترافیک در تقاطع محور قلیش‌لانمیش و جاده کمربندی، طرح پیشنهادی سازمان منطقه آزاد تدوین و برای اجرا به راهداری ارائه می‌شود. همچنین در بازدید از روستای محمدآباد، مقرر شد برای تسهیل عبور احشام و رفع دغدغه ساکنان، یکی از آبروهای مسیر جاده کمربندی توسط پیمانکار مربوطه ساماندهی شود.

و همچنین بر بررسی آخرین وضعیت ترافیکی تقاطع جاده لجستیک و کمربندی تأکید کرد و افزود که توسعه و تکمیل پروژه‌های راهداری با رعایت تعهدات طرفین در اولویت برنامه‌های فنی این سازمان قرار دارد.

