تدوین طرح‌های جدید برای روان‌سازی ترافیک و رفع مشکلات جاده‌ای در ماکو؛

توافق برای بهسازی محورهای روستایی با مشارکت منطقه آزاد ماکو و راهداری / محوریت مدیر فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو

مدیر فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو از برگزاری نشست هماهنگی نهایی با اداره‌کل راهداری استان در آینده‌ای نزدیک جهت تسریع در پروژه‌های جاده‌ای خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ فرهنگ بهادری مدیر فنی و زیربنایی این سازمان، در جریان بازدید میدانی از نقاط کلیدی شهرستان اعلام کرد:جهت روان‌سازی  ترافیک در تقاطع محور قلیش‌لانمیش و جاده کمربندی، طرح پیشنهادی سازمان منطقه آزاد تدوین و برای اجرا به راهداری ارائه می‌شود. همچنین در بازدید از روستای محمدآباد، مقرر شد برای تسهیل عبور احشام و رفع دغدغه ساکنان، یکی از آبروهای مسیر جاده کمربندی توسط پیمانکار مربوطه ساماندهی شود.
و همچنین بر بررسی آخرین وضعیت ترافیکی تقاطع جاده لجستیک و کمربندی تأکید کرد و افزود که توسعه و تکمیل پروژه‌های راهداری با رعایت تعهدات طرفین در اولویت برنامه‌های فنی این سازمان قرار دارد.

 

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
