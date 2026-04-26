هفته دوم پویش کیش همدل و پاکیزه ؛ تداوم گامهای مؤثر با مشارکت فعالانه شهروندان
دومین هفته اجرای پویش مردمی کیش همدل و پاکیزه، با حضورمسئولانه کیشوندان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این برنامه که با هدف ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از گسترش پشه آئدس طراحی شده ، با حضور پرشور ساکنان جزیره کیش و همراهی کارشناسان مرکز بهداشت کیش، برگزار شد.
تیمهای کارشناسی مرکز بهداشت و کارشناسان شهری شرکت عمران ، آب و خدمات در اقدامی میدانی و با رویکردی پیشگیرانه، همراه با شهروندان علاقهمند، کوچهبهکوچه و خانه به خانه در منطقه فاز A اقدام به پاکسازی محیطی کردند. همچنین دراین برنامه آموزشهای کاربردی و لازم در خصوص شناسایی و از بین بردن عوامل مساعد تکثیر پشه آئدس، از جمله ظروف حاوی آب راکد، به ساکنان ارائه شد.
گفتنی است در هفته اول این پویش نیز، فاز ۲ و ۳ صدف مورد پایش و آموزش خانه به خانه قرار گرفته است.