ارزیابی میدانی خدمات دهی و تامین کالا در بازارچه های کیش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در مرکز خرید فاز 4 صدف، روند خدماترسانی و نحوه عرضه کالا به کیشوندان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل این سازمان در بازدید از بخشهای مختلف مرکز خرید صدف، وضعیت فعالیت واحدهای صنفی، نحوه ارائه خدمات و چگونگی عرضه کالا را ارزیابی و از نزدیک در جریان روند خدماترسانی به کیشوندان قرار گرفت.
وی در ادامه این بازدید، با تعدادی از کسبه و کیشوندان گفتوگو کرد و نظرات و مطالبات آنان را درباره شرایط بازار و خدمات ارائهشده مورد بررسی قرار داد.
در حاشیه این برنامه، برخی کیشوندان مسائل و درخواستهای خود را مطرح کردند که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش پس از استماع گزارشها، در مواردی دستور پیگیری و رسیدگی صادر کرد.
این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت خدماترسانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات در بازارهای جزیره انجام شد.