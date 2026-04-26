برگزاری نشست تخصصی بررسی و رفع چالشهای گمرک بازرگان با حضور مسئولان ملی و منطقهای
نشست تخصصی بررسی و رفع چالشها و موانع گمرک بازرگان با حضور معاون اقتصادی وزیر امور خارجه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، نمایندگان نهاد ریاستجمهوری، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و مرزبانی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، در این نشست تخصصی، فرآیندهای مرتبط با ترخیص کالا، تردد ناوگان تجاری و ترانزیت در گمرک بازرگان بهصورت دقیق مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفت و گلوگاههای اجرایی و اداری که موجب کندی در روند مبادلات مرزی شدهاند، بررسی شد.
حاضران در جلسه با تأکید بر اهمیت راهبردی مرز بازرگان بهعنوان مهمترین گذرگاه تجاری کشور در کریدور شرق به غرب، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای گمرکی، کاهش بروکراسی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مستقر در مرز تأکید کردند.
در این چارچوب، جمعبندی مباحث و پیشنهادهای اصلاحی جهت تسریع در فرآیندهای ترخیص، تردد و ترانزیت، در نهاد ریاستجمهوری مطرح شد و در پی آن، معاون اجرایی رئیسجمهور دستور اصلاح و تصحیح فرآیندهای مرتبط را صادر کرد تا موانع موجود در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
این نشست در راستای سیاستهای کلان دولت برای روانسازی تجارت خارجی، تقویت کریدورهای ترانزیتی و حمایت از فعالان اقتصادی برگزار شد و مقرر گردید اقدامات اصلاحی با هماهنگی دستگاههای ذیربط و با محوریت منطقه آزاد ماکو پیگیری و اجرا شود.