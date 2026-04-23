رقابت های داغ ورزشی در المپیاد ورزشی خلیج تا ابد فارس کیش
درگرامیداشت روز ملی خلیج فارس، المپیاد ورزشی «خلیج تا ابد فارس» در 30 رشته ورزشی در کیش در حال برگزاریست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این المپیاد با حضور ورزشکاران در دو بخش بانوان و آقایان و در 30 رشته ورزشی درحال برگزاریست.
در رقابتهای امروز پنج شنبه 3 اردیبهشت از ساعت 16 رقابت های تنیس پدل آقایان در هتل میراژ، فینال مسابقات بسکتبال آقایان ساعت 18 درسالن چند منظوره المپیک، والیبال ساحلی بانوان ساعت 19 در مجموعه پلاژ آقایان، فوتبال دستی آقایان ساعت 19 در طبقه همکف بازار مرکز تجاری و تنیس روی میز آقایان ساعت 18 سالن تنیس روی میز دهکده المپیک برگزار می شود.